T

Le plaidoyer pour que les détaillants indépendants obtiennent plus de soutien a été présenté aujourd’hui avant le Black Friday, lorsque leurs magasins restent fermés mais que de nombreux grands concurrents et géants en ligne se préparent à une augmentation des ventes.

Les détaillants non essentiels ne sont pas en mesure de rouvrir les magasins physiques avant la semaine prochaine, mais les détaillants en ligne et les marques ayant une présence numérique peuvent participer en ligne à l’événement annuel de remise à partir de vendredi. Certaines entreprises ont lancé des offres du Black Friday en novembre.

L’événement devrait être extrêmement populaire en raison de la demande refoulée après la fermeture d’une grande partie de la rue principale pendant des semaines.

Les données de KPMG cette semaine montrent qu’un Britannique sur sept prévoit de dépenser plus au cours de la période de vente du Black Friday que l’année dernière.

Michael Lassman, président londonien de la Federation of Small Businesses, a déclaré: «De nombreux petits détaillants n’ont pas les moyens de disposer d’un membre du personnel dédié pour exploiter leur présence en ligne, tandis que les grands détaillants auront des équipes pour mettre en place et gérer la leur. Les règles du jeu ne sont pas équitables et chaque petite entreprise a besoin du soutien de tous ses clients existants et potentiels, ce qui en fait un moment vraiment nécessaire pour se concentrer sur les achats locaux.

en relation

Andrew Goodacre, directeur général de la British Independent Retailers Association, a déclaré: “Être fermé pendant tout le mois de novembre est déjà assez grave, mais devoir ensuite faire face au Black Friday dominé par de grandes chaînes et des sociétés Internet ajoute du sel à la plaie.”

Goodacre a ajouté: «Alors que de nombreux indépendants ont accru leur présence numérique, aucun d’entre eux ne peut rivaliser avec les grandes chaînes le Black Friday et perdra donc encore plus de ne pas pouvoir faire d’offres en magasin.»

Un certain nombre de petites entreprises de la grande rue ont appelé à une prolongation des tarifs des vacances pour les entreprises, qui expireront à la fin du mois de mars.

Graham Davis, de Casbah Records à Greenwich, a déclaré que le magasin de disques aimerait que les taux se poursuivent, «et que toute suppression des heures de négociation serait d’une grande aide».

Linda Pilkington, fondatrice du détaillant de parfums Ormonde Jayne, basé à Mayfair, a déclaré que les petites entreprises indépendantes devaient donner la priorité à l’utilisation des médias sociaux et des courriels pour annoncer des offres que les acheteurs peuvent récupérer en magasin une fois qu’ils ont rouvert. Elle aimerait voir les tarifs des vacances prolongés.

en relation