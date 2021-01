De nouvelles données du Center for Retail Research (CRR) ont montré qu’environ 3 400 emplois dans le secteur du commerce de détail ont disparu chaque semaine au cours de l’année.

Les experts de l’organisation ont averti que davantage d’emplois pourraient être créés en 2021, car le fardeau de la dette, les modifications de la législation et la croissance continue en ligne devraient peser davantage sur les grands magasins.

Le CRR a déclaré que les 176 718 emplois avaient été perdus dans les rues principales, les principales destinations commerçantes, les villes et les villages, ainsi que dans de petits défilés commerciaux et des magasins isolés à travers le Royaume-Uni.

Il a déclaré que 71 811 emplois avaient été perdus en raison de la chute des détaillants dans l’administration.

De grandes marques telles que Arcadia, Edinburgh Woolen Mill Group et Debenhams ont supprimé des centaines d’emplois après être tombées dans l’administration au cours de l’année.

Les données ont également montré que 11 986 emplois supplémentaires ont été perdus par le biais d’accords volontaires d’entreprise (CVA), une procédure d’insolvabilité controversée utilisée pour fermer des magasins déficitaires et obtenir des réductions de loyer.

River Island, Clarks et New Look sont parmi les détaillants à lancer des CVA en 2020 pour aider à atténuer l’impact de la pandémie.

92 921 emplois supplémentaires ont été perdus en raison de la «rationalisation» dans le cadre des programmes de réduction des coûts par les grands détaillants ou les petits magasins fermant simplement pour de bon, en hausse de 18,3% par rapport à 2019, a déclaré le CRR.

Le nombre total d’emplois dans le commerce de détail perdus en 2020 a augmenté de près d’un quart par rapport aux 143128 emplois perdus en 2019.

Le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center for Retail Research, a averti que jusqu’à 200000 emplois pourraient disparaître en 2021.

«Notre prévision est basée sur un certain nombre de facteurs tels que les effets cumulatifs des mois de fermeture et son impact sur les flux de trésorerie et les arriérés de loyer qui seront payables à la fin du moratoire», a-t-il déclaré.

«Alors que les effets à plus long terme de l’utilisation accrue par les acheteurs de tous les types de vente au détail en ligne sont susceptibles d’être extrêmement dommageables pour les magasins physiques.»

Selon le conseiller immobilier Altus Group, 436 000 locaux commerciaux en Angleterre sont désormais fermés sous des restrictions de niveau 3 et 4, dont 310 504 magasins non essentiels, 37 581 pubs et 27 028 restaurants.

Avec la fin de la période de congé des taux d’affaires actuelle en mars, Robert Hayton, responsable de la taxe foncière chez Altus Group, a déclaré: «Il est essentiel que le gouvernement veille à ce que l’aide future soit ciblée là où elle est nécessaire, y compris en finançant le bureau d’évaluation afin qu’il puisse accélérer le règlement des dizaines de milliers de contestations formelles contre les évaluations des tarifs professionnels qui doivent maintenant être réduites pour refléter l’impact de Covid avant l’envoi des factures. »