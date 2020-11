UNE

La réouverture des magasins la semaine prochaine après le verrouillage contribuera à préserver les emplois, a déclaré le British Retail Consortium.

Le plan d’hiver Covid-19 du gouvernement garantit que les restrictions nationales actuelles pourront être levées le 2 décembre.

Cela signifie que les détaillants non essentiels qui ont dû fermer plus tôt ce mois-ci, dont beaucoup ont raté des ventes importantes à l’approche de Noël, peuvent rouvrir à partir de cette date.

Les grandes marques, y compris les entreprises de vêtements et de bijoux, attendaient la confirmation de leur capacité à accueillir les clients dans les magasins à partir du mois prochain.

Helen Dickinson OBE, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Les données de SAGE ont toujours mis en évidence que le commerce de détail est un environnement sûr, et les entreprises ont dépensé des centaines de millions de dollars en mesures de sécurité, y compris les écrans en plexiglas, le nettoyage supplémentaire et la distanciation sociale et continueront. suivre toutes les consignes de sécurité. En conséquence, les clients peuvent être assurés que les locaux commerciaux sont sécurisés par Covid et sûrs à visiter pendant la période des fêtes. »

Dickinson a ajouté: «Les magasins – des rues commerçantes aux parcs commerciaux – jouent un rôle essentiel dans la perspective de Noël. Alors que les détaillants ont intensifié leurs livraisons en ligne au cours de 2020, l’essentiel des achats de Noël a tendance à se faire en magasin. »

Le patron du BRC a ajouté que la décision du gouvernement de garder tous les commerces ouverts contribuera à préserver les emplois.

Roger Barker, directeur des politiques à l’Institut des directeurs, a déclaré: «L’ouverture de magasins non essentiels est un énorme coup de pouce. La veille de Noël sera vitale pour les entreprises, dont beaucoup ont investi de manière significative pour devenir Covid-secure. Il est désormais impératif que les administrateurs s’assurent que leurs organisations et leurs clients respectent les règles de distanciation. »