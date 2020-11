Les documents soumis au conseil de Newham révèlent comment le cristal sera transformé – et comment l’arrivée imminente du maire et de centaines d’employés de l’hôtel de ville a divisé les résidents.

L’un d’entre eux a remis en question le rapport qualité-prix du déménagement, affirmant que c’était «comme vendre une Rolls Royce pour acheter une Mercedes et prétendre ensuite être frugal». On craignait une surpopulation supplémentaire sur le DLR et à la gare de Canning Town, ainsi que l’augmentation de la pollution des véhicules et des problèmes de stationnement.

On craignait également que l’espace public soit perdu en raison de la nécessité de construire une clôture de sécurité autour du bâtiment.

Mais d’autres ont salué l’arrivée de la GLA, affirmant que cela contribuerait à accélérer la régénération de la zone.

Un résident l’a qualifié de «brillante proposition d’un bâtiment qui est resté largement inutilisé».

Les documents de planification révèlent également comment la salle de réception du dernier étage de l’hôtel de ville, le salon de Londres, sera recréée au Crystal.

Il n’y aura pas de places de parking mais un hangar à vélos sécurisé avec 117 places pour vélos sera construit.

Les loos seront rincés avec l’eau de pluie collectée sur le toit du bâtiment

Trois mâts seront érigés à l’extérieur – permettant au pro-reste M. Khan de continuer à arborer le drapeau de l’UE

Le bâtiment sera chauffé ou refroidi par l’air souterrain tiré d’une «pompe à chaleur géothermique»

Il n’y aura de place que pour 226 des 500 membres du personnel de la GLA qui doivent déménager au Crystal, tandis que d’autres seront redéployés au siège des pompiers de Londres à Southwark.

Une nouvelle chambre serait créée pour accueillir environ 170 personnes

Le but de cette décision est d’économiser 61 millions de livres sterling sur cinq ans, à un moment où M. Khan doit réduire les services publics, y compris la police du Met et le LFB, en raison d’une baisse estimée de 493 millions de livres sterling des revenus de la GLA en tant que conséquence de la pandémie.

Une consultation antérieure au cours de l’été a attiré plus de 200 réponses, avec un «soutien massif» des résidents et des entreprises.

Selon une analyse de l’Assemblée de Londres, il en coûterait 6 millions de livres sterling pour réaménager le bâtiment en interne, plus 3,6 millions de livres pour améliorer sa sécurité et 1,5 million de livres pour l’informatique. Le déménagement du matériel et des documents de la mairie coûterait 2,5 millions de livres.

Un porte-parole du maire a déclaré: «Le maire estime que le déménagement à The Crystal agira comme un catalyseur pour la régénération de Royal Docks qui devrait conduire à 25 000 nouvelles maisons et la création de 60 000 nouveaux emplois dans les 20 prochaines années, soutenu par l’arrivée de la ligne Elizabeth.

«Cette décision permettra d’économiser 61 millions de livres sur cinq ans et est nécessaire car le gouvernement ne finance pas de manière adéquate le gouvernement local et régional de Londres, y compris les coûts de Covid-19.»