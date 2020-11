Les deux enfants que Luis Miguel a nié et qui ne sont pas Aracely Arámbula | Instagram

Apparemment, le chanteur Luis Miguel aurait plus de secrets à cacher de sa vie privée ainsi que de la paternité supposée de deux enfants, dont l’identité était inconnue à l’époque, bien sûr on ne parle pas de ceux avec qui il a procréé Aracely Arambula.

Ces versions sont sorties il y a de nombreuses années, l’artiste était encore plus jeune et a assisté à des entretiens avec Veronica CastroCe serait dans l’un de ces programmes où deux des enfants supposés du soi-disant «Sol de México» seraient mis au jour.

Le chanteur de 50 ans a aujourd’hui révélé au fil des ans certains aspects de sa vie hermétique, beaucoup connaissent maintenant beaucoup de femmes qui sont passées entre ses bras ainsi que celles qu’il a laissées avec quelques souvenirs, y compris Stephanie Salas et Aracely Arámbula.

La rencontre éphémère avec la fille de Sylvia Pasquel a abouti à Michelle Salas, et à l’actrice mexicaine Aracely, deux fils, Miguel et Daniel Gallego Arámbula.

Pourtant, apparemment, ils ne seraient pas les seuls enfants de la vie du «Soleil», selon un épisode de ses 18 ans révèle le moment où il a reçu de vives critiques pour avoir nié sa paternité.

C’était lors d’une conversation avec l’animateur légendaire de l’émission “C’est ici“, Verónica Castro, où elle interroge Luis Miguel, si la rumeur de sa prétendue paternité était vraie?

Luis Miguel Gallego Basteri ou Luis Miguel réagit totalement “surpris” puisqu’il souligne qu’il n’a jamais pris au sérieux les rumeurs des différents médias, il a donc fait connaître sa position très clairement.

À ces moments-là, “Luismi«Il ne reconnaissait toujours pas sa paternité avec Michelle Salas dans sa propre voix, c’était donc un secret de polichinelle.

L’animateur a réaffirmé les versions qui à l’époque entouraient la star de la musique à propos d’une fille et d’un garçon qui, selon eux, portaient leur sang, avant cela, l’interprète de “La Inconditionnel” a nié connaître ces théories.

Ils ne savent plus quoi inventer, maintenant il s’avère que je suis un père, pas que je sache, dit-il.

L’appel “Soleil du Mexique», a-t-il réaffirmé qu’il aimerait que la moitié de ces rumeurs soient vraies, cependant, l’artiste faisait référence aux innombrables conquêtes avec lesquelles il était déjà lié à l’époque.

Ce qu’il a confirmé après que Veronica lui ait demandé s’il aimerait avoir beaucoup d’enfants à quoi il a répondu “Non! Mais beaucoup de femmes”, “à ce stade de ma vie”, je ne pense pas, il a hésité.

Après cela, l’artiste d’origine portoricaine a même souligné l’importance de prévenir ce type de situation et c’est à travers un message qu’il s’est adressé devant le public encouragé par le célèbre animateur avec lequel il a échangé diverses blagues tout au long de la conférence.

Après de nombreuses années, la star recherchée a finalement reconnu sa paternité envers l’arrière-petite-fille de Silvia Pinal, Michelle, dont il a même abordé la question dans la biosérie publiée par Netflix. “Luis Miguel: La Série”.

Depuis sa fille aînée Michelle Salas, aucune autre rumeur n’a été connue qui spécifie l’existence de plus d’enfants, à ce jour, les plus jeunes sont Miguel et Daniel Gallego de leur relation avec l’actrice originaire de Chihuahua, Aracely Arámbula.

Cependant, tout indique que jusqu’à présent “il n’entretient pas une communication constante”, a révélé Aracely elle-même, et même ces dernières années, les problèmes juridiques se sont transcendés après que l’artiste a déposé une plainte demandant une pension alimentaire pour les mineurs.

Pendant ce temps, la deuxième saison de la série devrait sortir prochainement et révèle enfin une grande partie des énigmes de l’artiste renommé et aborde peut-être sa relation avec l’histrionique et les enfants des deux.