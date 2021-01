B

Les deux prochains matchs de championnat de rentford ont été reportés à la suite d’une importante épidémie de coronavirus au club.

Le responsable des abeilles Thomas Frank a renvoyé la semaine dernière un test positif et maintenant une autre série de tests a confirmé d’autres cas dans le camp.

Le terrain d’entraînement a maintenant été fermé sur les conseils de la Ligue de football, tandis que le match de mercredi contre Bristol City et le voyage de samedi à Reading ont tous deux été reportés et seront réorganisés pour une date ultérieure.

Les clubs EFL sont désormais soumis à des tests deux fois par semaine, le premier tour après sa réintroduction ayant vu 112 cas dans les trois divisions.

Le patron de Bess, Thomas Frank, a été testé positif la semaine dernière

Dans un communiqué, Brentford a déclaré: “Après une série de tests Covid-19 hier, lundi 11 janvier, le Brentford FC a signalé des tests positifs à l’EFL. Les conseils du conseiller médical de l’EFL étaient que nous devrions fermer notre terrain d’entraînement et poursuivre nos efforts. séries de tests. Nous avons informé l’EFL que nous ne serions pas en mesure de remplir les conditions après les tests, la fermeture du terrain d’entraînement et l’obligation pour les joueurs et le personnel de s’isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement afin risque d’infection supplémentaire.

“Le Brentford FC a confirmé que l’entraîneur-chef Thomas Frank a renvoyé un test Covid-19 positif la semaine dernière. En raison du secret médical, nous ne ferons aucun autre commentaire sur les tests positifs.”

Les ajournements seront désormais examinés par l’EFL conformément à ses directives.