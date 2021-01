Les chefs d’établissement se sont prononcés pour inspirer et motiver les élèves pendant les jours difficiles à venir, alors que les craintes grandissent que les fermetures nuiront à certains enfants déjà épuisés par près d’un an de la pandémie.

Emma Pattison, directrice du lycée Croydon, a exhorté les élèves à demander de l’aide s’ils en ont besoin.

Elle a déclaré: «Élèves de la capitale, veuillez vous assurer de tendre la main. Vos enseignants et les réseaux de soutien de l’école veulent vous aider et ils veulent savoir ce que vous vivez pour savoir ce qu’ils peuvent faire pour vous aider. »

David Goodhew, directeur de Latymer Upper School, a déclaré aux élèves: «Il y a certaines choses actuellement hors de notre contrôle; mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Un moment approche cette année où les écoles et la vie reviendront à la normale. Nous devons rester en sécurité, rester en bonne santé (sommeil, exercice, alimentation), veiller les uns sur les autres et travailler dur. Cela nous mettra dans la meilleure position possible pour le moment venu. »

James Handscombe, directeur de Harris Westminster Sixth form, a déclaré: «Les jeunes seront inquiets pour leur avenir, mais ils n’ont pas besoin de l’être – il sera toujours là lorsque nous sortirons du verrouillage; au lieu de cela, ils doivent tirer le meilleur parti de leur cadeau – ils doivent lire largement, étudier aussi dur que possible et pratiquer la gentillesse avec leurs amis, parents, enseignants et autres personnes avec qui ils sont en contact.

«Dans la vie qu’ils auront devant eux, deux mois de verrouillage ne pèseront pas lourd, plutôt qu’une anecdote d’après-dîner, mais bien moins que les années qu’ils ont déjà passées à l’école, ou le feront quand la pandémie n’est qu’un souvenir . »

Dans un message adressé directement aux élèves, il a déclaré: «Si la vie est un voyage, alors cette partie est en montée dans l’obscurité et nous pouvons craindre de prendre le mauvais virage et de tomber dans une impasse – nous pouvons nous persuader qu’il n’y en a qu’un route vers le but et si nous le manquons, c’est tout.

«La vie n’est cependant pas ce genre de voyage. Nous ne nous dirigeons pas vers un hôtel où nous pouvons nous lever; au lieu de cela, nous partons pour une randonnée et il y a une myriade de chemins, chacun apportant des beautés et des joies et chacun se liant aux autres – chaque chemin a des choix et des opportunités et dans nos sacs à dos nous portons nos compétences et nos talents, notre éclat naturel que rien ne peut nous enlever.

Bethany Dawson, directrice de l’école secondaire Sutton, a déclaré: «Les écoles ne sont pas des bâtiments ou sont confinées par des murs. Les écoles sont des communautés d’élèves, de personnel et de parents tirant dans le même sens de l’apprentissage. Alors que nous faisons face à un autre mandat difficile, trouvez du réconfort dans cette communauté et travaillez ensemble pour surmonter toutes les difficultés. Le personnel de l’école accordera toujours la priorité aux élèves et les soutiendra dans tous les défis.

Dans un message aux jeunes, Vicky Bingham, directrice du South Hampstead High School, a déclaré: «Les choses sont vraiment difficiles en ce moment, mais tous vos enseignants veulent s’assurer que vous continuez à apprendre que vous soyez à la maison ou à l’école. Il y a de la lumière au bout du tunnel et nous devons nous en souvenir.