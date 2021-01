L

Les principaux chefs d’établissement et experts en éducation de Londres ont appelé aujourd’hui à un plan clair pour permettre aux écoles de rouvrir en toute sécurité.

Toutes les écoles de Londres sont fermées aux élèves, à l’exception des enfants vulnérables et des enfants de travailleurs clés alors que les taux de coronavirus s’envolent.

Mais garder les enfants non scolarisés nuira à leur santé mentale et creusera le fossé éducatif entre les riches et les pauvres, ont averti les experts, appelant à la réouverture des écoles dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité.

Alan Smithers, directeur du Center for Education and Employment Research de l’Université de Buckingham, a déclaré: «Il n’y a pas de substitut en termes d’éducation des enfants et de nivellement des choses entre les enfants pour les avoir ensemble dans la salle de classe.

«L’apprentissage en ligne peut améliorer la situation, mais il ne peut absolument pas remplacer et les écarts se creuseront inévitablement.»

Il a ajouté: «Il est essentiel d’avoir un itinéraire clair. Pour le moment, il y a une incertitude désespérée. Les enfants sont coupés à la dérive. Ils sont laissés pour compte et ont le sentiment d’avoir perdu le contrôle de leur vie.

“Vous pouvez voir comment tout cela s’accumule et ajoute à ce que nous dirions être une menace pour leur santé mentale.”

Le professeur Smithers a appelé les enseignants à être parmi les premiers à être vaccinés. Il a déclaré: «Nous devons examiner ce qui peut être fait pour garantir l’ouverture des écoles le plus tôt possible. Je dirais d’assurer la sécurité du personnel en en faisant une priorité en matière de vaccination.

Sahreen Siddiqui, directeur de l’école primaire de Stanhope à Ealing, a convenu que les enseignants devraient recevoir le vaccin. Elle a déclaré: «C’est une chose sensée à faire de fermer des écoles parce que la sécurité doit passer avant tout. Mais c’est certainement mieux quand les enfants sont à l’école que non.

«Avoir des enfants à l’école était absolument incroyable. Les enfants étaient très heureux et profitaient de chaque instant de la vie scolaire. Je m’inquiète pour les enfants qui n’apprennent pas. Être à l’école leur est bénéfique sur le plan éducatif et leur bien-être. »

Mais elle a ajouté: «À la fin du dernier trimestre, il y avait un cas positif presque tous les jours dans mon école. Cela devenait tout un défi. Il est difficile de contrôler et de diriger une école lorsque chaque jour les rotas changent et que la situation évolue si rapidement.

«Cela causait une certaine aggravation aux parents qui découvraient sans préavis que leurs enfants ne pouvaient pas venir à l’école.»

Elle a déclaré que les décisions de dernière minute du gouvernement concernant les fermetures d’écoles ajoutaient au stress de la situation et a appelé à plus d’informations sur le retour prévu à l’école le 18 janvier.

Ashid Ali, directeur de la London Enterprise Academy, s’est également félicité de la décision de fermer des écoles en raison de la hausse des taux d’infection, mais s’est dit inquiet de l’impact que cela aura sur certaines familles.

Il a déclaré: «Pour le moment, les écoles doivent fermer parce que le taux d’infection est fou. Nous l’avons vu depuis la deuxième semaine de décembre, lorsque tant de familles nous disaient que leur enfant était malade – nous avons eu des familles qui criaient à mon personnel administratif au téléphone en disant que grâce à votre école, le virus est maintenant chez moi.

Mais il a ajouté: «Lors du dernier verrouillage, j’ai eu plus d’appels téléphoniques au sujet des bons alimentaires et des repas scolaires gratuits que des ordinateurs portables, car la survie est plus importante pour les gens. J’attends la même chose cette fois. Les enfants plus riches qui sont plus indépendants et ont les ressources, la formation et les routines continueront leur vie, et quand il s’agira de passer leurs examens, ils auront une longueur d’avance. La majorité de nos enfants n’ont pas cette routine dans leur vie et ils ont besoin de l’école pour leur fournir une routine.

«Pour beaucoup de familles, il est plus facile de mettre les enfants devant la télévision, de se réveiller tard, de manquer le petit-déjeuner, de les coucher tôt et de manquer le repas du soir si c’est ce qu’il faut. C’est la situation dans laquelle se trouvent les familles. Elles n’ont pas la nourriture, le réseau familial ou l’organisation pour faire participer les enfants de manière indépendante à la maison tout en poursuivant leur vie domestique.

Toutes les écoles primaires de Londres sont fermées jusqu’au 18 janvier, seuls les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs étant autorisés avant cette date. Tous les autres enfants doivent entreprendre un apprentissage à distance.

Les écoles secondaires resteront fermées à la plupart des élèves cette semaine, les élèves aux examens redémarreront la semaine prochaine, et tous les autres à partir du 18 janvier. Les syndicats d’enseignants réclament la fermeture des écoles à travers le pays pour les deux prochaines semaines.