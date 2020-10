M

L’ayor de Londres Sadiq Khan et le chef du conseil municipal de Westminster ont appelé le gouvernement à soutenir davantage les entreprises avant la fin du programme de congés ce week-end.

Le programme gouvernemental de maintien de l’emploi, destiné à aider les travailleurs à traverser la pandémie, sera remplacé par un programme d’aide à l’emploi moins généreux à partir de novembre.

Cela couvrira jusqu’à deux tiers du salaire d’un employé s’il travaille 20% de ses heures habituelles.

Mais le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: «Pour de nombreuses entreprises confrontées à de graves problèmes financiers dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et de la culture à Londres, cela ne suffira pas à empêcher de nouvelles fermetures et la dévastation d’une augmentation du chômage.»

(

Les restaurants ont été touchés par les mesures de Covid-19

/ . via .)

Il a déclaré que l’effondrement du tourisme avait laissé ces secteurs sans aucune perspective de retour à des niveaux commerciaux normaux pendant de nombreux mois.

Khan a ajouté: «Nous avons besoin de toute urgence d’une aide financière plus complète de la part du gouvernement, qui atteigne toutes les entreprises confrontées à la réelle perspective de devoir fermer leurs portes à la suite de Covid-19.»

en relation

La conseillère Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, a déclaré: «Le gouvernement central peut faire plus pour aider. J’ai demandé au chancelier de prolonger les vacances au tarif affaires au-delà du mois d’avril prochain. J’espère également que les ministres réfléchiront à nouveau aux projets d’abandonner les achats sans TVA – c’est quelque chose de très précieux pour nos visiteurs internationaux et, étant donné qu’un emploi sur 10 à Londres se trouve dans le West End, cela pourrait aider à protéger l’emploi.

Catherine McGuinness, présidente des politiques de la City of London Corporation, a déclaré: «Nous devons maintenir l’économie en marche dans toute la mesure du possible, non seulement pour la prospérité future, mais aussi pour payer le soutien important dont tant de nos secteurs, entreprises et communautés ont actuellement besoin.

«Il est essentiel de ramener les employés sur le lieu de travail rapidement et en toute sécurité pour éviter que notre économie ne gèle cet hiver.»