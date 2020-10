Le co-fondateur de Quibi, Jeffrey Katzenberg, a admis qu’il avait eu tort pour les commentaires qu’il avait faits en mai, accusant entièrement l’échec de l’entreprise sur la pandémie de coronavirus. Il est prêt à accepter le blâme pour l’effondrement de Quibi.

“Il [wasn’t] juste », a déclaré Katzenberg à CNBC plus tôt dans la journée. Cette conversation avec CNBC a été la première interview que lui et la PDG Meg Whitman ont faite après avoir annoncé la fermeture de Quibi. «C’était une réponse un peu ironique – une réponse désinvolte – à l’époque. Mais d’autres entreprises ont fait face aux défis du COVID et ont réussi à trouver une voie. Je pense que Meg et moi croyons en la possession de notre miss. Le blâmer simplement sur COVID n’est pas juste, et aucun de nous ne veut faire quelque chose. »

Katzenberg et Whitman voulaient clairement faire passer un point dans cette interview: cet échec est le nôtre. Les deux dirigeants sont maintenant en train de liquider l’entreprise, essayant de trouver des acheteurs susceptibles d’être intéressés à la fois par le catalogue de la bibliothèque de l’entreprise et la technologie brevetée Turnstyle, et de redonner aux investisseurs une partie de leur argent. Whitman a ajouté qu’il devenait de plus en plus clair, «pour une raison quelconque, que Quibi n’allait pas avoir autant de succès que Jeffrey et moi l’espérions. En fin de compte, a déclaré Katzenberg, «ce que nous pouvons faire, c’est le posséder».

Divulgation: Vox Media est en partenariat avec Quibi sur deux émissions et il y a eu une fois des discussions pour une émission Verge.

«Cela nous a amenés à examiner nos activités et à nous demander s’il y a vraiment un avenir ici, et il n’y en avait pas.»

Les critiques et les analystes ont prédit l’échec de Quibi dès l’enfance de l’entreprise. (Voici exactement 11 raisons pour lesquelles Quibi était voué à l’échec.) Katzenberg, Whitman et d’autres dirigeants de Quibi ont publiquement mis ces préoccupations de côté. Il y avait un «espace» pour ce type de vidéo courte de haute qualité que les gens paieraient pour regarder – du moins c’est ce qu’ils pensaient, a déclaré Whitman à CNBC.

«Au cours de l’été, nous avons commencé à voir un ralentissement de notre élan», a déclaré Whitman. «Nous avons fait le point où nous en étions et avons dit que la meilleure chose à faire, la chose honorable à faire, était de rendre de l’argent aux actionnaires alors que nous savions que cela n’allait pas avoir de chemin à parcourir.

Dans une lettre ouverte aux investisseurs et aux employés, Katzenberg et Whitman ont déclaré qu’ils soupçonnaient que la combinaison des failles de l’idée et de la pandémie était trop lourde pour Quibi. Au cours de leur entretien avec CNBC, les deux ont essayé d’explorer ce qui n’allait pas et comment ils avaient essayé de le réparer.

Par exemple, le niveau de prix de Quibi était probablement un obstacle à l’entrée pour de nombreuses personnes, a déclaré Whitman. La société a introduit un niveau gratuit financé par la publicité en Australie pour voir si cela encouragerait davantage de personnes à s’inscrire. Bien que ce niveau ait eu de meilleurs résultats, a déclaré Whitman, ils n’étaient pas «assez bons pour continuer».

Katzenberg a admis qu’il était «très déçu» de la façon dont cela s’est terminé et que toute la situation «fait très mal». «Pour moi, je dois monter sur ce cheval et trouver la prochaine montagne à charger», a déclaré Katzenberg. «C’est la seule chose que je sais faire et j’ai beaucoup à prouver.»