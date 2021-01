L

Les dirigeants du «triangle Covid» de Londres, où jusqu’à une personne sur 15 serait infectée par le coronavirus aujourd’hui, ont appelé à ce que les domaines soient prioritaires dans le déploiement du vaccin.

L’Est de Londres connaît certains des taux de Covid-19 les plus élevés du pays, car la densité des logements, la surpopulation et un grand nombre de résidents clés constituent la «tempête parfaite» pour que la nouvelle variante plus transmissible du virus se propage.

Barking et Dagenham restent les plus durement touchés avec 1 569,2 cas pour 100 000 habitants, suivis de Newham sur 1 406,3 et Redbridge avec 1 381,9, selon les dernières données du gouvernement. Sept centres de vaccination majeurs ont ouvert en Angleterre lundi pour aider à stimuler la campagne de vaccination, dont un à l’ExCel dans l’est de Londres.

Mais le chef de Redbridge, Jas Athwal, a déclaré qu’il transformerait les bâtiments publics de son arrondissement en centres de vaccination pour aider à accélérer le programme de vaccination.

«Dépensons tout notre argent pour lancer le vaccin», a-t-il déclaré. «En tant que chef de conseil, je dis que tous les lieux publics seront gratuits pour les vaccinations si nous en avons.

«La bataille ne sera pas gagnée par des millions de personnes se rendant sur sept sites. Elles doivent se faire rapidement. Je sais que le déploiement doit être équitable, mais nous devons donner la priorité aux arrondissements comme le mien pour maîtriser ce virus. Des enseignants, des travailleurs de la santé, tant de membres du personnel de première ligne vivent ici. »

Le chef du conseil de Barking et Dagenham, Darren Rodwell, a déclaré qu’il courait avec une main-d’œuvre «sévèrement réduite» avec jusqu’à 40 pour cent du personnel hors du virus dans certains départements et que les vaccinations devaient être une priorité.

«Je veillerais à ce que chaque enseignant, travailleur social, travailleur de première ligne reçoive ce vaccin le plus rapidement possible», a-t-il déclaré. «Dans des régions comme la mienne, les gens comptent vraiment sur leur conseil, nous sommes un quatrième service d’urgence pour faire avancer les choses.

«Nous avons besoin d’un déploiement plus rapide. Nous avons la capacité de le faire, nous avons juste besoin d’accéder à davantage de vaccins.

Le gouvernement a annoncé son intention d’ouvrir 50 centres de vaccination spéciaux, qui aideront les hôpitaux et les médecins généralistes à administrer au moins deux millions de piqûres par semaine, d’ici la fin du mois. Barking et Dagenham n’ont pu commencer les injections que le 15 décembre – une semaine après que de nombreuses autres parties de Londres aient reçu le vaccin.

M. Rodwell a ajouté: «Jusqu’à présent, 20% de mes plus de 80 ans ont été vaccinés et certains membres du personnel de soutien. Ce n’est pas assez rapide. Nous avons été les derniers à Londres à recevoir le vaccin. Je ne sais pas pourquoi.

Les arrondissements affirment n’avoir pas vu d’infractions massives aux règles, ce qui expliquerait le grand nombre de cas et d’infections liés aux conditions de logement et à l’emploi des résidents.

Redbridge est le deuxième arrondissement le plus surpeuplé de Londres. M. Athwal a déclaré: «Nous avons beaucoup de résidents travailleurs clés qui doivent se déplacer pour travailler. Nous sommes un arrondissement verdoyant mais les logements sont surpeuplés. Ça a été la tempête parfaite.

Barking et Dagenham ont pris des mesures l’année dernière pour mettre fin aux rassemblements illégaux, en fermant plus de fêtes de rue et à la maison que dans tout autre arrondissement et en menaçant les supermarchés qui n’imposaient pas le port de masque.