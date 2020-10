Un certain nombre d’émissions de télévision ont été négativement affectées par la pandémie de coronavirus, car des émissions telles que GLOW et Stumptown ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Selon un nouveau rapport du Hollywood Reporter, d’autres annulations pourraient être en cours, car cette pandémie continue de poser problème pour le pays. Bien qu’il y ait différentes raisons pour lesquelles les émissions ont pu être annulées, les programmes ont tous accumulé des coûts accrus en raison de la pandémie et cela a joué un rôle majeur dans leurs annulations.

En raison de la pandémie, le tournage oblige chaque production à adhérer à divers protocoles de sécurité qui ont été mis en place et convenus par les guildes et studios respectifs. L’adhésion à ces directives coûte cher à chaque production, c’est pourquoi certaines émissions ont malheureusement été annulées. Comme l’explique le producteur Alex Kurtzman, “Cela dépend vraiment de l’émission elle-même, mais je vais vous donner un chiffre approximatif et dire que c’est entre 300 000 et 500 000 dollars supplémentaires par épisode pour les EPI. C’est juste pour assurer la sécurité des gens – et ce n’est pas un chiffre vous pouvez lésiner sur. ” Dans le bas de gamme, cela pourrait signifier qu’une série de 22 épisodes pourrait ajouter 6,6 millions de dollars à son budget. Ce chiffre n’inclut même pas les coûts associés au temps supplémentaire qu’il faudra pour filmer ces émissions au milieu d’une pandémie, les coûts tels que le paiement de la distribution et de l’équipe et les frais de localisation.

Un agent littéraire de haut niveau a déclaré à THR: “Les coûts ont monté en flèche, et lorsque vous mettez COVID-19 en plus, cela n’a aucun sens.” Quant au nombre d’émissions supplémentaires auxquelles on peut s’attendre pour recevoir des nouvelles d’annulation, l’agent a noté que “beaucoup” pourraient être annulés car le pays est toujours aux prises avec la pandémie. Au cours des derniers mois, plusieurs séries ont été annulées, la pandémie COVID-19 étant l’une des raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas continuer. Plus récemment, Netflix a décidé de revenir sur son plan de donner à GLOW une quatrième et dernière saison. Au lieu de cela, la troisième saison, qui a été créée sur le service de streaming en août 2019, sera la dernière.

“COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a apparemment également retiré notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW”, ont déclaré les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué. à Deadline à propos de l’actualité. “Nous avons eu la liberté de créer une comédie compliquée sur les femmes et raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses s-y dans le monde qui sont bien plus importantes que cela en ce moment. Mais ça craint quand même de ne plus revoir ces 15 femmes ensemble. “