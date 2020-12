Cependant, Boris Johnson a déclaré qu’un scénario sans accord est toujours le résultat «le plus probable», les deux parties étant toujours dans l’impasse sur les questions clés des droits de pêche et des règles de concurrence.

Et bien que la paire n’ait pas fixé publiquement de nouvelle date limite pour parvenir à un accord, une date se profile avant tout: le 31 décembre, à seulement 18 jours, lorsque la période de transition se termine et que la Grande-Bretagne achève sa transformation au Brexit – accord ou non.

Continuer de parler

Les parties ont convenu de poursuivre les pourparlers dans l’espoir qu’un accord commercial puisse être conclu. Lord Frost, qui dirige l’équipe de négociation du Royaume-Uni, a de nouveau rencontré dimanche à Bruxelles son homologue européen Michel Barnier.

«Si cela devait échouer, nous ne pouvons pas permettre que l’échec se produise avec 24 heures avant le bord de la falaise», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney.

Quelle est la précipitation?

On craignait que les choses ne se rapprochent du fil bien avant la crise des pourparlers de ce week-end. En juin, M. Barnier a déclaré qu’un texte juridique complet serait nécessaire pour le 31 octobre au plus tard, afin de donner aux 27 pays membres de l’UE suffisamment de temps pour traduire et ratifier l’accord.

La date limite de la mi-octobre de M. Johnson allait et venait également. À la mi-novembre, un haut fonctionnaire de l’UE aurait déclaré qu’il «était peut-être déjà trop tard» pour parvenir à un accord à temps.

Tout accord commercial devrait également être adopté par le parlement britannique. La présidente Lindsey Hoyle a déclaré que les députés pourraient siéger à la Chambre des communes à Noël si nécessaire pour adopter le projet de loi.

S’il n’y a pas d’accord, à partir du 1er janvier, le Royaume-Uni et l’UE échangeront aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). On craint que cela n’entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires, un moindre choix de nourriture et de longues files de camions à la frontière. Il deviendrait également plus coûteux pour les entreprises britanniques de vendre des produits à l’UE.

Combat de poissons

Les principaux points de friction entre le Royaume-Uni et l’UE restent les mêmes, et au moins une partie se résume à la pêche. Boris Johnson est déterminé à soustraire la Grande-Bretagne à toute obligation au titre de la politique commune de la pêche et à la laisser prendre le contrôle total de ses eaux.

L’UE souhaite cependant conserver son accès. Le débat est plus symbolique que substantiel – la pêche est une partie relativement petite de l’économie de chaque côté – mais étant donné la rhétorique du Brexiteer sur le Royaume-Uni en tant que «nation côtière souveraine», il est possible que n’importe quel accord puisse échouer sur la question.

Les «règles du jeu équitables» ont des implications plus larges. L’UE craint que la Grande-Bretagne n’utilise des normes affaiblies pour rendre les biens et services plus compétitifs après le Brexit, et souhaite que le Royaume-Uni accepte une forme d’alignement. Cela pourrait encore être l’obstacle le plus délicat – après tout, pour certains Brexiteers, la sous-cotation des normes de l’UE est le point essentiel.

Pour d’autres, les solutions proposées – telles que la soi-disant «clause de cliquet», qui permettrait à chaque partie de riposter avec des tarifs inférieurs à un ensemble minimum de normes convenues – menacent le statut de la Grande-Bretagne en tant que nation souveraine. Il y a également un désaccord sur un processus de règlement des futurs différends commerciaux.