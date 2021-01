T

La Banque d’Angleterre a prédit une forme en V. Cela s’est transformé en forme de baignoire, puis en forme de racine carrée. Maintenant, bienvenue, s’il vous plaît, à la reprise en forme de K.

Avec l’aimable autorisation des gestionnaires de fonds de Ruffer Investment, le nouveau paradigme se compose de gagnants spectaculaires (la moitié supérieure de la lettre «K») prospérant aux dépens de perdants dramatiques (la moitié inférieure).

Quelques K classiques: tout le monde est sur Zoom et Peleton pour ses réunions et ses séances d’entraînement, mais les bureaux et les salles de sport sont obligés de fermer. Deliveroo est de flotter à

8 milliards de livres sterling mais plus de 800 restaurants ont fermé. Boohoo cire alors que l’Arcadie décline.

Les gens reçoivent également le traitement Special K. Les riches profitent de la flambée des prix des actifs en raison des faibles taux d’intérêt, tandis que des millions de personnes sont nouvellement au chômage, en congé ou s’accrochant à un emploi avec un salaire réduit.

Comme le dit Ruffer: «Le K n’est pas OK».

Les politiciens – le témoin Joe Biden – le savent et vont pousser à travers les hausses d’impôts, la réglementation des grandes entreprises et les investissements de l’État keynésien dans l’économie.

Les dettes publiques vont augmenter, mais comment les rembourser?

L’austérité est un non-non politique.

Ainsi, Ruffer estime que les gouvernements laisseront les prix augmenter pour gonfler la dette (avec l’avantage supplémentaire de frapper les prix des actifs et de blesser les riches).

Ruffer a acheté des actifs «protecteurs» tels que l’or, les obligations indexées et les swaps sur défaillance de crédit au cas où son intuition serait bonne.

Eh bien, également dans l’arsenal anti-inflation de Ruffer se trouve Bitcoin, qui a été à la fois en haut et en bas du K en un an.

Cela pourrait affecter votre vision des prédictions de Ruffer de toute façon …

Les 10 meilleurs choix de Ruffer au Royaume-Uni

Ruffer a fait un premier pas décent en 2020 avec une valeur liquidative globale en hausse de 13,5% par rapport à la baisse de 9,8% du FTSE All-Share, gagnant en particulier aux deuxième et troisième trimestres alors que les mesures de relance de la Banque et du gouvernement ont augmenté la valeur des actions. Ocado, Fujitsu et Sony étaient ses trois meilleurs interprètes et il a monté une vague élevée avec Bitcoin qu’il a acheté plus tard dans l’année. Le Bitcoin représente désormais environ 2,5% de son portefeuille.

Voici ses principales actions britanniques en pourcentage du fonds

Ruffer SICAV UK Mid and Smaller Companies Trust (3,8%)

Groupe bancaire Lloyds (2,5%)

Propriétés à la campagne (1%)