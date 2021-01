C

ANADA a été nommé le meilleur pays au monde pour “ travailler à domicile ” en 2021, grâce à sa combinaison de vitesses haut débit rapides, de loyers relativement abordables et de politiques de visas adaptées aux migrants.

Le Grand Nord Blanc arrive en tête de la ligue mondiale des destinations pour les soi-disant nomades numériques, qui ont pu adhérer à la tendance au travail à distance à temps plein accélérée par la pandémie.

Abritant l’un des plus grands pôles technologiques au monde, Google et Mastercard cherchant à ouvrir de nouveaux bureaux, il a la réputation d’être l’un des pays les plus sympathiques au monde avec 21,3% de sa population composée de migrants et un classement général en «l’indice de bonheur mondial» de 7,23.

Les travailleurs britanniques qui espèrent se mettre au soleil peuvent être légèrement déçus d’apprendre que le Royaume-Uni arrive en deuxième position, principalement en raison de son attractivité pour les Européens et du prix moyen d’un appartement à un lit.

(Données fournies par Circleloop)

Le coût de la vie bon marché et les coûts du haut débit de la Roumanie la placent en troisième position, tirée par son influence croissante en tant que pôle technologique pour l’Europe centrale et orientale.

Ceux qui recherchent des destinations plus éloignées peuvent enquêter sur les opportunités en Nouvelle-Zélande, qui se classe au 14e rang, juste au-dessus de Singapour. La Thaïlande est 18e, le Chili 28e et le Brésil un cri bon marché 35e.

La recherche a été menée par Circleloop, qui a déclaré: “Cette année, la vie professionnelle de tout le monde a été bouleversée, la grande majorité travaillant désormais à domicile dans un avenir prévisible. Mais qui a dit que le travail à domicile devait signifier depuis votre pays d’origine ?

«Le besoin croissant de travailler à domicile a conduit un certain nombre de pays à introduire des visas vacances-travail pour encourager les gens à venir dans leur pays pour découvrir le monde tout en restant en mesure de se connecter avec leur lieu de travail.»