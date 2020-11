T

Les visages des dix suspects les plus recherchés de Londres ont été libérés aujourd’hui par la police.

Scotland Yard a publié les photos en appelant les Londoniens à les aider à les retrouver.

La force a également exhorté les suspects à se rendre, avertissant: “Nous vous retrouverons éventuellement.”

Les dix sont les principales cibles de la police métropolitaine alors que la force lance une campagne pour réduire la violence dans les rues de la capitale.

L’un des suspects est Marian Slatioraneau, 39 ans, qui est recherchée pour possession d’une arme à feu utilisée lors d’un incident à Edgware le 2 mars.

Jordan King, 25 ans, est recherché pour un coup de couteau dans le nord-ouest de Londres. Fabian Castillo-Belaqa, 22 ans, est un suspect dans un coup de couteau à Chelsea.

Parmi les autres personnes figurant sur la liste les plus recherchés, citons Mark Maloney, suspect dans un raid de bijoux mené par des voleurs sur un cyclomoteur dans le West End en mai 2019.

Pendant ce temps, Raymond Olabode, 21 ans, est recherché pour avoir fourni des médicaments de classe A.

La police métropolitaine la plus recherchée: les délinquants à risque élevé

Samir Drias est recherché pour un vol et une agression au couteau survenus le 9 juin 2019 sur Curzon Street à Westminster. Il a 29 ans et décrit comme du Moyen-Orient, de grande taille, avec des yeux foncés, des cheveux foncés et une barbe. Il a des liens avec la région de Camden

Mark Toth est recherché lors de son rappel à la prison et pour un vol violent qui a eu lieu sur Ashburnham Road SW10 le 13 novembre 2019. Il a 35 ans, décrit comme blanc avec des yeux foncés et des cheveux noirs, il a également un visage irrégulier.

Raymond Olabode est recherché pour s’inquiéter de l’approvisionnement en médicaments de classe A à la suite d’une enquête menée dans le cadre de l’opération Trigona. Il a 21 ans et est décrit comme noir, avec de longues dreadlocks sombres et une barbe pleine. Il a des liens avec les régions de Dartford et Erith

Jordan King est recherché pour une agression au couteau qui a eu lieu le 10 août à Zenith Close, NW9. Il a 25 ans, décrit comme blanc, avec des yeux bleus et des cheveux blond foncé. Il est connu pour fréquenter la zone N15

Mark Maloney est recherché sur rappel en prison et pour un vol de bijoux à cyclomoteur qui a eu lieu sur Duke Street, W1 le 28 mai 2019. Il a 23 ans et décrit comme blanc, de corpulence moyenne avec un hai blond foncé

Ruairi Bicknell est recherché en rappel pour l’homicide involontaire coupable de Krzysztof Rusek en 2011, après avoir enfreint ses conditions de licence. Il est âgé de 26 ans et décrit comme étant blanc, mesurant 5 pieds 9 pouces, avec des yeux bleus, des cheveux noirs et un visage taché. Il a des liens avec la région de Hammersmith

Alan Kozhir, est recherché pour un vol à South Hampstead le 1er octobre. Il a 20 ans et décrit comme asiatique, avec les yeux foncés et les cheveux foncés. Il a des liens avec le NW9 sont

Marian Slatioreanu est recherchée pour possession d’une arme à feu, liée à un incident survenu le 2 mars à Mollison Way, Edgware. Il a 39 ans et est décrit comme blanc, avec des cheveux bruns et des poils sur le visage. Il a des liens avec l’arrondissement de Brent

Robert Jones est recherché pour une infraction de GBH où un homme a été poignardé sur Shalfleet Drive, W10 le 25 janvier. Il a 36 ans et décrit comme blanc avec une peau bronzée, de grandes oreilles, des cheveux bruns et des yeux avec une longue tête

Fabian Castillo-Belaqa est recherché sous mandat d’arrêt pour GBH où un homme a été poignardé à Chelsea en novembre 2018. Il a 22 ans et est décrit comme blanc avec des yeux foncés et des cheveux presque noirs. Il est connu pour fréquenter la région de Clapham et Battersea

Tous les suspects sont décrits par la police comme «préjudiciables», ce qui signifie qu’ils sont potentiellement dangereux.

L’inspecteur-détective Dean Purvis a déclaré: «Nous poursuivons sans relâche les délinquants violents et les traduisons en justice afin de garantir la sécurité de notre ville, mais nous avons également besoin de l’aide du public. Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose sur ces délinquants et je vous exhorte à nous transmettre toute information dès que possible.

«Ces personnes ont causé des dommages et des troubles dans nos communautés et il est de notre priorité de les arrêter pour les empêcher de causer de nouvelles destructions.»

Il a ajouté: «Nous avons déjà arrêté plus de 850 délinquants à risque élevé dans le cadre de nos efforts continus pour lutter contre les crimes violents et nous ne nous arrêterons pas. Nous nous engageons à retirer les personnes les plus dangereuses de la rue et à assurer la sécurité des Londoniens.

«J’espère que le public pourra aider à appréhender ces personnes dangereuses.

«De même, si vous voyez votre photo ici, faites ce qu’il faut et gérez vos actions pour pouvoir avancer, et rendez-vous au poste de police le plus proche. Nous vous recherchons jour et nuit et nous vous trouverons éventuellement.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 999 ou le 101. Alternativement, pour rester anonyme, appelez Crimestoppers au 0800 555111.