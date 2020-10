Les Dodgers de Los Angeles l’ont fait. Mardi soir, les Dodgers ont battu les Rays de Tampa Bay 3-1 dans le sixième match de la Série mondiale pour remporter leur premier championnat depuis 1988. Les Dodgers avaient terminé la saison régulière en tant que meilleure équipe de baseball, et c’était la même histoire pendant les séries éliminatoires.

Les Dodgers ont attendu longtemps pour cela. La dernière fois que les Dodgers ont remporté la Série mondiale, les joueurs actuels de la liste étaient soit de jeunes enfants, soit pas encore nés. Los Angeles a eu sa part de séries éliminatoires décevantes en perdant la Série mondiale en 2017 et 2018. En 2019, les Dodgers ont perdu dans la NLDS contre les Nationals de Washington, qui ont remporté la Série mondiale.

Mais les Dodgers étaient considérés comme la meilleure équipe de tout le baseball à venir en 2020. Dans une saison de 60 matchs, les Dodgers ont terminé avec un bilan de 43-17, le meilleur de toute la MLB. En séries éliminatoires, les Dodgers ont dépassé les Milwaukee Brewers dans la série wild-card et les San Diego Padres dans la NLDS. Dans le NLCS contre les Braves d’Atlanta, les Dodgers ont perdu 3-1, mais ont pu se rallier grâce aux coups d’embrayage et aux incidents de bas-course des Braves lors des matchs 5, 6 et 7.

“C’est juste la mentalité que nous avons: montrez-vous ce jour-là, gagnez ce jour-là”, a déclaré le voltigeur des Dodgers Cory Seager après le match 7 du NLCS. “Cette équipe fait un très bon travail en ce moment. Tu dois rester dans ce moment, être dans le moment et laisser tomber les jetons où ils peuvent.”

Seager est l’une des principales raisons pour lesquelles les Dodgers sont champions du monde. Au cours de la saison régulière, Seager a réussi 15 circuits et 41 points produits. Et dans le NLCS, Seager a été nommé MVP après avoir réussi cinq circuits en sept matchs. Mookie Betts, qui a été échangé des Red Sox de Boston aux Dodgers plus tôt cette année, est un autre joueur qui a connu une saison monstre, marquant 16 circuits et effectuant 39 points. Il a également volé deux bases dans le premier match de la Série mondiale, ce qui a conduit à des tacos gratuits de Taco Bell pour tout le monde en Amérique. Clayton Kershaw, trois fois lauréat du prix Cy Young, est avec les Dodgers depuis 2008 et peut enfin se qualifier de champion.