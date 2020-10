Les Dodgers de Los Angeles sont au milieu de la série de championnats de la Ligue nationale contre les Braves d’Atlanta. L’équipe basée dans le sud de la Californie a perdu le premier match lundi et doit maintenant faire face à un autre problème majeur. Le lanceur vedette Clayton Kershaw manquera le match de mardi en raison de spasmes au dos.

Les Dodgers ont fait l’annonce mardi, environ six heures avant le premier lancer. L’équipe s’appuiera sur une recrue de Tony Gonsolin lors d’une bataille décisive en séries éliminatoires. Selon ESPN, mardi est la première fois que Kershaw traite des problèmes de dos depuis le début de la saison. Il a raté la journée d’ouverture et a passé 10 jours sur la liste des blessés, mais est finalement revenu à la forme.

Alors que Kershaw a été un lanceur hors pair pour les Dodgers au cours de la saison 2020 raccourcie, Gonsolin a également brillé au cours de sa saison recrue. Il a affiché un ratio de 6,57 retraits / pas en un peu plus de 46 manches, avec une MPM de 2,31 (moyenne de points gagnés). Gonsolin est l’une des multiples recrues en lice pour le prix de la recrue de l’année de la Ligue nationale.

“Ne pas avoir Peyton Kershaw en séries éliminatoires est une bénédiction. Les Dodgers ont une chance maintenant”, a commenté une personne sur Twitter après avoir entendu que le lanceur vedette manquerait le match de mardi. Plusieurs fans ont répondu et ont exprimé plusieurs opinions différentes sur la situation. Certains ont dit que les Dodgers sont “condamnés” et qu’ils utiliseraient la blessure comme excuse pour rater la Série mondiale. D’autres, cependant, ont déclaré croire en Gonsolin et penser qu’il peut briller sous une pression considérable.

Gonsolin prenant le relais mardi pour le Kershaw blessé, les Dodgers devront ajuster le calendrier des lancers pour les matchs à venir. Selon ESPN, Julio Urias commencera probablement le troisième match contre les Braves. Une option pour le quatrième match et au-delà est Dustin May, mais il a affronté huit frappeurs lors de la défaite 5-1 de lundi.

Si les Dodgers luttent sans Kershaw dans l’alignement et tombent dans un trou 0-2, ils devront faire face à un défi encore plus grand contre les Braves. Des pertes continues conduiront les Dodgers à rater la Série mondiale tandis que les Braves resteront en lice pour le championnat. Le futur adversaire reste flou étant donné que les Rays de Tampa Bay et les Astros de Houston sont au milieu de la série de championnats de la Ligue américaine. Les Rays ont actuellement une avance de 2-0.

Lorsque les World Series commenceront, les champions de la Ligue américaine et de la Ligue nationale s’affronteront – potentiellement devant les fans. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, avait précédemment déclaré aux journalistes qu’il prévoyait d’avoir une capacité limitée pour les World Series au Texas. “Nous faisons pression pour avoir des fans au Texas”, a déclaré Manfred. “L’une des choses les plus importantes de notre jeu est la présence de supporters – commencer par avoir des supporters dans les stades et dans un environnement sûr et sans risque est très, très important pour notre jeu.”