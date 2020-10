Les Dodgers de Los Angeles s’apprêtent à entrer dans l’histoire. Dimanche soir, les Dodgers ont vaincu les Rays de Tamp Bay 4-2 dans le cinquième match de la Série mondiale. Ils ont maintenant une avance de 3-1 dans la série, et une autre victoire leur donne leur premier titre de la Série mondiale depuis 1988.

Les Dodgers étaient menés par le lanceur Clayton Kershaw, qui a battu les Rays pour la deuxième fois en six jours. L’un des jeux les plus notables du jeu a été Kershaw qui a fait sortir Manuel Margot de Ray alors qu’il essayait d’être le premier joueur depuis 1995 à voler sa maison dans la Série mondiale. Kershaw a lancé cinq manches et deux tiers pour obtenir les Dodgers la grande victoire.

“Je ne veux pas dire que ça marche comme je le voulais, juste parce qu’être au Dodger Stadium serait génial aussi”, a déclaré Kershaw après le match. “Mais avoir de la famille et des amis ici, avoir une maison aussi remplie que possible et donner l’impression que c’est tout ce que les fans de Dodger ont aussi très spécial. “Les Dodgers sont les rayons sont partis et lundi, mais seront de retour en action demain soir pour le match 6. Voici un Regardez les médias sociaux réagissant au fait que les Dodgers sont à une victoire d’un championnat.

“ Il le mérite ”: Clayton Kershaw met en place #Dodgers pour le premier titre des World Series en 32 ans https://t.co/XQJrl3NWvQ – Bob Nightengale (@BNightengale) 26 octobre 2020

L’un des plus grands à le faire #Dodgers https://t.co/bp9nU7tqRT – Alejandro Viveros (@ alviveros1994) 26 octobre 2020

Les fans montrent leur amour pour Kershaw, qui a eu des difficultés en séries éliminatoires au cours des dernières années. Kershaw est l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire de la MLB, remportant trois fois le NL Cy Young Award et le NL MVP Award en 2014.

SI VOUS N’ÊTES PAS À BAS AVEC LES DODGERS.

NOUS AVONS OBTENU 2 MOTS POUR YA !!!! # Dodgers #WorldSeries pic.twitter.com/kBkgylOtpN – Chris Hardy⚾️🎃 (@LAHardyMoxBliss) 26 octobre 2020

Ce fan s’est un peu trop amusé lors du match 5. Mais c’est compréhensible étant donné que l’équipe a échoué lors des World Series 2017 et 2018. Les Dodgers sont une fière franchise qui a remporté plusieurs championnats de la Série mondiale. Ils ont soif d’un autre titre.

Le circuit de Max Muncy prolonge l’avance des #Dodgers à mi-chemin du cinquième match! RETWEET pour votre chance à un baseball @RawlingsSports signé par le 1B! Règles en bio. pic.twitter.com/tuzP08LuYw – Réseau MLB (@MLBNetwork) 26 octobre 2020

Un autre joueur des Dodgers qui s’est démarqué pendant la Série mondiale est Max Muncy qui a frappé un circuit dans le match 5. Muncy a été nommé All-Star en 2019 et a terminé la saison avec 35 circuits et 98 points produits.

À quelle vitesse les choses changent en 24 heures. De la débâcle au délice. Kershaw a survécu. Joc et Muncy ont enchaîné. Trienen fermé.

Mardi, la sécheresse de 32 ans peut prendre fin. Les #Dodgers peuvent gagner les World Series. – Fred Roggin (@FredNBCLA) 26 octobre 2020

C’était une histoire différente pour les Dodgers samedi soir alors que l’équipe a commis de multiples erreurs à la fin du quatrième match, ce qui a conduit les Rays à gagner en fin de neuvième. En raison du leadership sur la liste, les Dodgers ont rebondi et ont pris le contrôle de la série.

La scène de la série mondiale #Dodgers pic.twitter.com/dDnD8thYy4 – Kobe Bryant Lakers Murals (@kobemurals) 26 octobre 2020

Si les Dodgers devaient remporter les World Series, il est très probable que les équipes et les fans honoreront la légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, décédée dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna et même d’autres personnes en janvier. Plus tôt ce mois-ci, les Lakers ont remporté le titre NBA, il serait donc approprié que les Dodgers ramènent le championnat des World Series à Los Angeles.

