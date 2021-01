Drames de la tutelle de Britney Spears seront exposés dans un documentaire | AP

Il ne fait aucun doute que le statut juridique de la princesse de la pop est toujours un sujet de conversation et maintenant tous les drames seront exposés dans un film documentaire, alors que le New York Times présentera le sixième chapitre d’une série de rapports qui approfondiront la délicate situation en Britney Spears.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le New York Times travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau documentaire, le sixième de sa populaire série de reportages audiovisuels sur l’actualité, qui plongera dans la carrière controversée de Britney Spears au sommet de la pop et de la controversée. tutelle économique et juridique auquel est soumise l’artiste, 39 ans et mère de deux adolescents.

L’un des aspects sur lesquels la pièce mettra davantage l’accent est celui de la santé mentale de la célébrité de la musique, pas tant en relation avec cette crise nerveuse de 2007 qui a donné lieu à la situation controversée actuelle, qui en pratique donne le contrôle total de vos finances et autres décisions d’intérêt public pour un tuteur légal.

Quelque chose qui depuis plus d’une décennie a fait de son propre père Jamie son mentor financier; Cependant, cela a entraîné l’effet dévastateur que, pour leur estime de soi et leur autonomie, la validité d’un cadre normatif supposé conçu comme quelque chose d’exceptionnel et de provisoire a en vigueur.

De plus, l’une des révélations que fera le documentaire, par la bouche de l’ancien présentateur de MTV Dave Holmes, est liée à la relation tendue que Britney entretient avec son père depuis tant d’années.

Selon l’actuelle productrice et DJ, la chanteuse ne s’est jamais opposée à la nécessité d’une autorité supérieure pour gérer les domaines les plus sensibles de sa vie, compte tenu des problèmes psychologiques auxquels elle était confrontée à l’époque.

Mais il était toujours clair pour elle que sa sœur Jamie Spears n’était pas tout à fait la bonne personne pour y faire face.

Chaque fois que Britney gagnait autant d’argent avec son travail, on pouvait voir les véritables motivations de chacun dans le type de gestion », explique Holmes.

Intitulé “Encadrement Britney“, le documentaire, qui a sorti une bande-annonce ce jeudi 21 janvier, plonge dans les hauts et les bas de la carrière de la chanteuse de” Oops … I Did It Again “, ainsi que dans sa situation de tutelle inhabituelle, qui a provoqué une grande controverse ces dernières années.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Britney a atteint un niveau stratosphérique de renommée à l’adolescence avec son album à succès “Baby One More Time” en 1998, mais en 2006, elle a fait face à de vives critiques alors qu’elle luttait publiquement contre des problèmes de santé mentale.

Puis en 2008, son père James a été nommé co-tuteur de Britney, avec un avocat, Andrew Wallet.

Bien que Wallet ait démissionné en 2018, James a continué de contrôler tous les actifs financiers de Britney et a le dernier mot sur bon nombre de ses décisions personnelles, telles que se marier ou non.

C’est ainsi que Britney a demandé une action en justice pour expulser James de son tuteur et vivre de manière indépendante.Cependant, un juge a rejeté la demande et prolongé la tutelle jusqu’en septembre 2021.

Il est à noter que la bataille juridique a provoqué le mouvement “Free Britney”, qui veut retirer l’artiste Piece of Me de la tutelle et en fait les images d’une manifestation dans la ville de Los Angeles peuvent être vues dans la nouvelle bande-annonce du documentaire .

Il ne fait aucun doute que ce nouveau documentaire sera une grande polémique à sa sortie, car à de nombreuses reprises la chanteuse a été une tendance, car ses followers veulent sa liberté.

