Les Eagles de Philadelphie ont un match difficile au jeu dimanche après-midi avec l’arrivée des Ravens de Baltimore en ville. Obtenir la victoire ne sera pas une tâche simple, mais les Eagles auront de vrais supporters sur place pour le match. L’équipe autorisera une participation limitée des fans au Lincoln Financial Field.

Selon Adam Schefter d’ESPN, les Eagles autoriseront jusqu’à 7500 personnes lors du match de dimanche contre les Ravens. Cependant, ce nombre comprend les entraîneurs, les joueurs, les supporters et le personnel de l’équipe. La vente de billets pour le match de dimanche, ainsi que la bataille de jeudi prochain avec les Giants, sera mise en vente mercredi. Les abonnés qui ont opté pour la saison 2020 auront la possibilité d’acquérir le nombre limité de sièges.

“Nous avons travaillé très étroitement avec les autorités nationales et locales, les experts en santé publique et la Ligue nationale de football sur un certain nombre de scénarios pour ramener en toute sécurité les supporters des Eagles au Lincoln Financial Field”, a déclaré le président des Eagles, Don Smolenski, dans un communiqué. << Après de nombreuses discussions réfléchies et actives, nous sommes ravis d'annoncer que l'expérience des fans reviendra au Lincoln Financial Field ce dimanche. Au nom des Eagles de Philadelphie, je tiens à remercier le gouverneur Wolf, le maire Kenney et leurs représentants respectifs pour le soutien et conseils au cours de ces derniers mois. Nous continuerons tous à rester en étroite communication et serons prêts à nous adapter et à nous adapter selon les besoins. "

Les fans pourront assister au match contre les Ravens, mais ils devront suivre de nouvelles directives. Les Eagles mettent en place des politiques obligatoires de port de masque et de distanciation sociale. De plus, le stade mettra en place un parking et une entrée sans contact, ainsi que des concessions sans numéraire.

Certaines équipes de la NFL ont autorisé les fans au début de la saison 2020. Les Chiefs de Kansas City ont été les premiers à le faire avec le match de lancement de jeudi soir contre les Texans de Houston. Environ 17 000 fans se sont présentés et ont applaudi les champions en titre du Super Bowl.

De même, les Dolphins de Miami n’ont autorisé qu’environ 13000 fans aux matchs à domicile au cours de la saison 2020, et cela ne changera pas dans un proche avenir. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a levé les restrictions sur les stades et a préparé le terrain pour une participation totale aux stades de l’État. Cependant, les Dolphins ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’en autoriser plus de 13 000 dans un avenir prévisible.

La liste des équipes autorisant les supporters varie en fonction des réglementations nationales, et plusieurs stades continueront d’avoir des stands vides. Les New England Patriots et Buffalo Bills en sont deux exemples. Cependant, les Eagles de Philadelphie changent d’approche avant le match de dimanche.