L’organisation Girl Scouts a déclenché des réactions négatives, après avoir félicité Amy Coney Barrett pour sa confirmation par la Cour suprême. Dans un tweet, les éclaireuses ont félicité Barrett d’être devenue la cinquième femme à être nommée à la plus haute cour du pays depuis sa création il y a plus de 200 ans. Le message présentait également des photos des quatre femmes précédentes à être nommées à la cour: Sandra Day O’Connor, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor et Elena Kagan.

La publication a également été partagée sur la page Facebook de l’organisation vieille de 108 ans, mais les publications ont ensuite été supprimées après une réaction massive. “C’est plus que répréhensible que vous qui prétendiez continuer à prétendre que vous êtes” ici pour élever les filles et les femmes “, même posté ce que vous avez fait”, a écrit un utilisateur de Twitter en colère. “La décimation de Barrett sur les femmes et les droits humains n’est pas partisane – c’est de la haine et du sectarisme.” Une autre personne frustrée a ajouté: “Membre à vie ici. Célébrer la répression des femmes est politique. Vous ne pouvez pas y échapper. Elle était / est membre d’une organisation qui enseigne le contraire de l’indépendance. Elle croit que mes filles et moi comptons moins.”

. @ girlscouts vos félicitations hier pour une femme qui fera plus de tort aux filles à l’avenir m’empêchera d’acheter à nouveau vos biscuits trop chers. Les elfes de @KeeblerUS vont avoir toutes mes affaires maintenant. https://t.co/KF7hWnF3n3 – Eye Of The Idol (@EyeOfTheIdol) 29 octobre 2020

Après avoir supprimé ses postes, le groupe a expliqué: “Plus tôt dans la journée, nous avons partagé un post mettant en évidence les cinq femmes qui ont été nommées à la Cour suprême. Il a été rapidement considéré comme une déclaration politique et partisane qui n’était pas notre intention et nous avons supprimé Publier.” L’organisation a ajouté: «Les éclaireuses des États-Unis sont une organisation non politique et non partisane. Nous ne sommes ni rouges ni bleus, mais Girl Scout GREEN. Nous sommes ici pour élever les filles et les femmes.

Cependant, cela a également provoqué une controverse, car de nombreux individus de droite ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le groupe n’a supprimé les tweets que parce qu’un juge conservateur en faisait l’objet. “C’est pathétique [Girl Scouts]», a tweeté Megyn Kelly.« Ce n’est pas «partisan» de féliciter de manière générique la 5ème femme à avoir rejoint la Haute Cour. C’est patriotique. Prendre votre tweet * est * partisan, cependant, et une vraie déception.

Les éclaireuses ont supprimé leur Tweet félicitant Amy Coney Barrett d’être devenue la cinquième femme siégeant à la Cour suprême parce que la brigade de coche bleue était en colère contre elles. pic.twitter.com/kQVmL9LFru – Clay Travis (@ClayTravis) 29 octobre 2020

La nomination et la nomination de Barrett à la Cour suprême ont été assez controversées. Sa nomination est intervenue après la mort de Ginsberg, dont le dernier souhait était qu’une nouvelle justice ne soit confirmée qu’après les élections de novembre. Les dirigeants républicains ont toutefois choisi d’accélérer les auditions de confirmation de Barrett, ce qui a conduit à des disputes avec les législateurs démocrates.