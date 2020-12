C

Les dirigeants du Conseil qui ont conseillé aux écoles de fermer tôt au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus ont été avertis que le gouvernement pourrait utiliser des pouvoirs juridiques d’urgence pour forcer les écoles à rester ouvertes dans leur région.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a émis une directive de continuité temporaire au London Borough of Greenwich, lui demandant de retirer une lettre aux chefs d’établissement qui demandait aux écoles de passer à l’apprentissage à distance.

“Il n’est tout simplement pas dans l’intérêt supérieur des enfants que les écoles de Greenwich, Islington ou ailleurs ferment leurs portes”, a déclaré M. Williamson dans un communiqué.

Il a ajouté: «J’ai toujours été clair que l’utilisation des pouvoirs légaux est un dernier recours, mais la continuité de l’éducation est une priorité nationale. C’est pourquoi je n’hésiterai pas à faire ce qui est juste pour les jeunes et j’ai donné une directive au Conseil de Greenwich stipulant qu’ils doivent retirer la lettre envoyée aux directeurs dimanche.

«Le commissaire aux écoles régionales continuera de travailler en étroite collaboration avec le conseil de Greenwich et les écoles de l’arrondissement, comme nous l’avons fait avec les écoles de tout le pays, pour les aider à relever tous les défis opérationnels auxquels ils sont confrontés et faire en sorte que les enfants puissent continuer à recevoir en personne éducation.”

La directive déclare qu’elle est exécutoire par le secrétaire d’État qui demande une injonction à la Haute Cour ou au tribunal de comté.

Suivant les instructions légales du gouvernement, Danny Thorpe, le chef du Royal Borough of Greenwich a déclaré que l’autorité locale était en train de «demander un avis juridique».

«Les écoles de l’arrondissement ont maintenant organisé l’apprentissage en ligne de demain, tandis que d’autres ouvrent leurs locaux à tous les élèves», a déclaré le conseiller travailliste.

«Ce soir, nous avons reçu une instruction légale du gouvernement de retirer notre demande aux écoles. Nous sommes en train de demander des conseils juridiques et nous répondrons au gouvernement dans la matinée.

«Nous avons alerté les écoles et nous leur parlerons demain. Mais étant donné que nous avons reçu cette notification juste avant 17 heures, il était impossible de demander aux écoles de modifier les arrangements qu’elles ont mis en place pour mardi. »

Cela vient après que le commissaire des écoles régionales (RSC) pour le sud-est et le sud de Londres, qui agit au nom de M. Williamson, ait écrit au conseil de Greewnwich pour l’avertir qu’il pourrait faire face à une intervention du gouvernement.

La lettre explique que de nouveaux pouvoirs, introduits par le biais de la loi sur le coronavirus, permettent au secrétaire d’État de donner des «instructions» pour obliger les écoles à permettre à tous les élèves de fréquenter l’école à plein temps.

«Le ministère envisagerait d’émettre une telle directive, si nécessaire. Je vous demanderais de reconsidérer votre position immédiatement et de retirer votre message aux écoles », ajoute la lettre du SRC.

Le gouvernement a déclaré qu’il s’attend à ce que les écoles et les collèges d’Angleterre restent ouverts jusqu’à la fin du trimestre jeudi.

Le dirigeant travailliste exhorte les chefs de conseil à essayer de garder les écoles ouvertes

Lundi, Waltham Forest est devenu le troisième conseil de la capitale à conseiller aux écoles de passer à l’apprentissage en ligne et de ne rester ouvertes qu’aux travailleurs clés et aux enfants vulnérables.

La conseillère Grace Williams, membre du Cabinet pour les enfants, les jeunes et les familles à Waltham Forest, a déclaré que l’arrondissement a maintenant «certains des taux de Covid-19 les plus élevés du pays».

Dans une lettre adressée aux parents, aux tuteurs et aux tuteurs, le cllr Williams a recommandé que toutes les écoles passent à l’apprentissage en ligne et ne restent ouvertes qu’aux travailleurs clés et aux enfants vulnérables.

«Ces actions d’urgence sont nécessaires en raison du niveau élevé des taux d’infection à la période de l’année où nous savons que les gens prévoient de se réunir à Noël», a-t-elle déclaré.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a soutenu la décision du gouvernement de garder les écoles ouvertes au cours de la dernière semaine du trimestre, affirmant que les fermetures sont «difficiles» pour les enfants vulnérables et peuvent laisser les parents dans l’embarras.

Pendant ce temps, le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé le gouvernement à envisager de fermer toutes les écoles secondaires et collèges de Londres tôt et de rouvrir plus tard en janvier en raison d’un coronavirus.

À Basildon, dans l’Essex, huit écoles secondaires sur neuf sont déjà passées à l’enseignement complet à distance.

Le conseil d’Islington a appelé à la fermeture des écoles – à l’exception des enfants des principaux travailleurs et des élèves vulnérables – et à la réouverture avant le 11 janvier.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a écrit à toutes les écoles de Greenwich et d’Islington à la lumière des déclarations des conseils.

La semaine dernière, des écoles anglaises ont été informées qu’elles pourraient prendre une journée vendredi afin que le personnel puisse «faire une pause» pour identifier les cas potentiels de Covid-19.

Alok Sharma insiste sur le fait que le gouvernement vise à maintenir les écoles ouvertes

Mais les dirigeants ont demandé plus de flexibilité pour mettre fin plus tôt à l’enseignement en personne afin de réduire le risque que les élèves et le personnel doivent s’isoler à Noël.

Les écoles ont été prévenues qu’elles pourraient faire face à des poursuites judiciaires si elles permettaient aux élèves d’apprendre à distance à l’approche de Noël.

Les nouveaux pouvoirs introduits par le biais de la loi sur le coronavirus permettent au gouvernement de donner des «instructions» aux responsables de l’offre d’éducation pendant la pandémie.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Nous déplorons l’utilisation de menaces légales et de lettres d’intimidation que nous avons vues du DfE.

«Publiquement, les ministres expriment leurs remerciements aux chefs d’établissement, tandis que dans les coulisses, ils envoient des lettres juridiques intimidantes et inutiles. Nous nous opposons à ces doubles standards dans les termes les plus forts.

«Les écoles qui utilisent leurs connaissances et leur expertise locales pour fournir une éducation et des soins de la plus haute qualité à leurs élèves ne devraient pas être menacées par une action en justice pour avoir utilisé des flexibilités raisonnables pour gérer leur chemin jusqu’à la fin du trimestre.

«Le manque de soutien du gouvernement aux écoles tout au long de la pandémie a été stupéfiant, et ils devraient avoir honte de cette dernière tactique.

Kevin Courtney, secrétaire général adjoint de l’Union nationale de l’éducation (NEU), a exhorté les autres conseils à «prendre la même décision» que le conseil de Greenwich et à passer à l’enseignement à distance.

Il a déclaré: «Le gouvernement aurait dû planifier pour cette semaine. Ils ont maintenant commencé à reconnaître le fait aveuglément évident que la transmission se produit dans les écoles et que cela peut se propager aux familles. Il en faut beaucoup plus pour contrôler le virus dans les écoles et pour protéger les communautés. »

Une porte-parole du DfE a déclaré: «C’est une priorité nationale de garder les établissements d’enseignement ouverts à plein temps et il est vital que les enfants restent à l’école jusqu’à la fin du trimestre.

«Les écoles, les collèges et les établissements de la petite enfance à travers le pays ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place des mesures de protection qui contribuent à réduire le risque de transmission du virus et nos équipes régionales de commissaires scolaires continuent d’aider les autorités locales et les fiducies scolaires à rester ouvertes aider à résoudre tous les problèmes opérationnels. »

Reportage supplémentaire de PA Media.