La semaine dernière, dans six écoles de Londres, 15% ou plus de leurs élèves étaient en classe, révèlent de nouveaux chiffres.

Une seule école londonienne sur 100 comptait le même nombre d’élèves au début du verrouillage en mars. Les chiffres austères surviennent alors que la confusion grandit autour de la question de savoir quels enfants ont le droit d’aller à l’école.

Mais le ministère de l’Éducation a élargi les catégories d’enfants vulnérables qui peuvent encore aller à l’école et a ajouté plus de travailleurs critiques dont les enfants peuvent également y aller depuis le premier verrouillage.

Les directives indiquent que les enfants dont au moins un parent est un travailleur essentiel peuvent aller à l’école si nécessaire.

Mais il a de nouveau été mis à jour pour dire que même si les enfants ont droit à une place, les parents devraient les garder à la maison «s’ils le peuvent».

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a semblé ajouter à la confusion en disant que si un seul parent dans un ménage est un travailleur clé, les enfants ne devraient pas aller à l’école si possible. Il a confirmé que le nombre d’élèves était plus élevé que lors du premier verrouillage l’année dernière.

Il a déclaré: «Il a toujours été indiqué que les écoles sont là pour les enfants des travailleurs clés, là où les travailleurs clés doivent avoir les enfants à l’école pour pouvoir se rendre au travail.

“Par exemple, si vous êtes un travailleur clé et que votre partenaire ne travaille pas, vous ne devriez pas envoyer vos enfants à l’école.”

L’enquête instantanée sur la fréquentation des écoles de Londres a été réalisée par l’application Teacher Tapp. On a demandé aux écoles quelle proportion d’élèves étaient venus pour la garde d’enfants le 6 janvier, lorsque les écoles ont été fermées à tous, sauf aux enfants travailleurs vulnérables et clés.

La même question a été posée au début du premier verrouillage, le 23 mars. À Londres, des enseignants de plus de 1 000 écoles ont répondu.

Les résultats révèlent que dans 2% des écoles de Londres, 30 à 40% des élèves normaux se sont présentés le 6 janvier. Lors du premier verrouillage, aucune école n’a enregistré un nombre aussi élevé.

Le même jour la semaine dernière, six pour cent des écoles de Londres avaient entre 20 et 30 pour cent de leurs enfants et sept pour cent des écoles avaient entre 15 et 20 pour cent.