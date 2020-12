S

les écoles de l’arrondissement londonien de Greenwich fermeront à partir de demain après une “croissance exponentielle” des cas de covid-19.

L’arrondissement du sud-est de Londres compte environ 225 cas pour 100 000 habitants – au-dessus de la moyenne nationale.

Au cours de la première semaine de décembre, les cas ont grimpé de 151,4 pour 100 000 à 48,6%, selon les dernières données,

Greenwich n’est que le 14e arrondissement de Londres le plus élevé pour les infections avec Havering au sommet avec plus du double des cas de 470,8 pour 100 000 habitants.

On ne sait pas si d’autres arrondissements suivront l’exemple de Greenwich et fermeront plus d’écoles.

Le chef du Conseil, Cllr Danny Thorpe, a déclaré dans un communiqué que Public Health England avait conseillé au conseil de fermer les écoles car la situation en relation avec Covid “s’aggravait extrêmement rapidement”.

Il a écrit: «Des collègues de Public Health England m’ont informé aujourd’hui que la pandémie de Greenwich montre maintenant que nous sommes dans une période de croissance exponentielle qui exige une action immédiate.

«Nous avons maintenant les taux d’infection les plus élevés à Greenwich que jamais depuis mars, et pour ces raisons j’ai donc demandé à toutes les écoles de Greenwich de fermer leurs locaux à partir du lundi soir et de passer à l’apprentissage en ligne pour la durée du trimestre, avec à l’exception des enfants travailleurs clés et de ceux qui ont des besoins spécifiques (exactement les mêmes que lors du premier verrouillage). »

L’ancien enseignant a déclaré que ce n’était pas le moment de prolonger les célébrations de Noël et qu’il ne prenait cette mesure que pour réduire la transmission du virus mortel qui a fait 144 morts de plus aujourd’hui.

«Je ne demanderais pas cela à moins que le risque ne soit extrême, mais avec une augmentation si rapide des chiffres, il est clair qu’une action est nécessaire», a-t-il déclaré.

Certains parents ont supplié le chef du conseil de reconsidérer les fermetures à la fin du mandat vendredi.

Un parent a répondu sur Twitter: «Je suis vraiment désolé mais c’est une très mauvaise décision. Les écoles ferment de toute façon vendredi. Les enfants seront placés avec les grands-parents et d’autres arrangements de garde d’enfants. Les enfants sont plus en sécurité dans leurs bulles à l’école que dans les parcs. Ne fais pas ça!

Les taux de cas de Covid-19 augmentent dans les deux tiers de toutes les zones locales en Angleterre, selon les dernières données.

Au total, 208 des 315 collectivités locales ont enregistré une augmentation hebdomadaire des tarifs au cours des sept jours précédant le 9 décembre.

Cela comprend chaque arrondissement de Londres, 39 des 45 zones locales de l’Est de l’Angleterre et 58 des 67 zones locales du sud-est de l’Angleterre.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, où les taux avaient auparavant baissé dans presque toute la région, les derniers chiffres montrent qu’ils sont en hausse dans environ la moitié des zones (19 sur un total de 39).

Tous les chiffres sont basés sur les données de Public Health England publiées dimanche après-midi.