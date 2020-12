S

Les écoles de l’arrondissement londonien de Greenwich fermeront à partir de demain après une “croissance exponentielle” des cas de coronavirus.

L’arrondissement du sud-est de Londres compte environ 200 cas pour 100 000 habitants – au-dessus de la moyenne nationale.

Au cours de la première semaine de décembre, les cas sont passés de 144,5 à 189,3 pour 100 000 habitants.

Le chef du Conseil, Cllr Danny Thorpe, a déclaré dans un communiqué que Public Health England avait conseillé au conseil de fermer les écoles car la situation en relation avec Covid “s’aggravait extrêmement rapidement”.

Il a écrit: «Des collègues de Public Health England m’ont informé aujourd’hui que la pandémie de Greenwich montre maintenant que nous sommes dans une période de croissance exponentielle qui exige une action immédiate.

«Nous avons maintenant les taux d’infection les plus élevés à Greenwich que jamais depuis mars, et pour ces raisons j’ai donc demandé à toutes les écoles de Greenwich de fermer leurs locaux à partir du lundi soir et de passer à l’apprentissage en ligne pour la durée du trimestre, avec à l’exception des enfants travailleurs clés et de ceux qui ont des besoins spécifiques (exactement les mêmes que lors du premier verrouillage). »

L’ancien enseignant a déclaré que ce n’était pas le moment de prolonger les célébrations de Noël et qu’il ne prenait cette mesure que pour réduire la transmission du virus mortel qui a fait 144 morts de plus aujourd’hui.

«Je ne demanderais pas cela à moins que le risque ne soit extrême, mais avec une augmentation si rapide des chiffres, il est clair qu’une action est nécessaire», a-t-il déclaré.