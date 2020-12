S

Les écoles ne semblent pas augmenter la propagation du covid et devraient rester ouvertes, ont déclaré aujourd’hui des experts de la santé.

Les premiers détails d’une étude sur le coronavirus chez plus de 10000 élèves et membres du personnel de 100 écoles en Angleterre ont révélé que les taux reflétaient ceux de la communauté.

Les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait encore aucune preuve que les écoles aient augmenté la transmission du virus, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour en être certains.

Cela vient après que le conseil de Greenwich a été contraint par le gouvernement de rouvrir ses écoles, les enfants de Waltham Forest ont reçu l’ordre de rentrer après une journée à la maison et, comme Islington l’a dit, il tiendrait des journées en médaillon aujourd’hui et demain pour éviter que les élèves ne soient obligés d’y aller.

Le Dr Shamez Ladhani, consultant à Public Health England et enquêteur en chef de l’étude, a déclaré: «L’essentiel est que garder les enfants à l’école doit être le facteur le plus important.

en relation

«Il ne s’agit pas seulement de leur éducation. Il s’agit de leur croissance. Il s’agit de leur éducation. Il s’agit de leurs compétences sociales. Il s’agit de leur santé mentale. Il s’agit de s’assurer que les enfants sont correctement nourris et qu’ils ont accès aux services sociaux. La liste se rallonge de plus en plus.

«Il est si important que nous gardions les enfants à l’école physiquement pour qu’il y ait une sorte de normalité dans la vie des gens.»

L’étude, menée avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine et l’Office for National Statistics le mois dernier, a testé des élèves et du personnel dans 63 secondaires et 42 primaires dans des zones sensibles à travers le pays, y compris à Barking et Dagenham.

Il a révélé que 1,24 pour cent des élèves et 1,29 pour cent du personnel testé lors des visites scolaires en novembre étaient positifs pour le covid. L’étude avait testé des «infections silencieuses» chez des personnes sans symptômes.

Il a révélé que les taux d’infection étaient plus élevés chez le personnel et les élèves des écoles secondaires, mais cette différence n’était pas statistiquement significative.

Les résultats reflètent l’étude hebdomadaire sur l’infection à covid de l’ONS, qui a révélé que 1,2% de la population générale avait le coronavirus au cours de la semaine précédant le 14 novembre.

Le Dr Ladhani a déclaré que les taux avaient augmenté dans les écoles cet automne, par rapport à l’été, mais aucune preuve n’a été trouvée de flambées de six cas ou plus dans les «bulles» de classe.

en relation

Il a déclaré: «Je pense que nous devrions essayer de garder les écoles ouvertes aussi normalement que possible et aussi longtemps que possible.

«Nous savons qu’il y a une infection chez les enfants d’âge scolaire. Ce que nous ne savons pas, c’est la dynamique de cette infection – qu’elle se produise à l’intérieur des écoles, à l’extérieur des écoles ou à la maison.

«Les taux d’infection dans les écoles sont étroitement liés aux taux d’infection de la communauté. Le message que nous croyons essentiel est que plus les taux d’infection dans la communauté sont bas, moins l’infection risque d’entrer dans les écoles et augmente les chances que les écoles restent ouvertes pendant la pandémie. »

Les élèves et le personnel sont testés à la fois pour la présence du virus et des anticorps, qui indiquent une infection passée, tout au long de l’année scolaire. Il s’agit de détecter les nouveaux cas, de surveiller les absences scolaires liées aux covidus et d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place pour contrôler le virus.

Le professeur James Hargreaves, co-investigateur en chef de l’étude de LSHTM, a déclaré: «Plus nous pouvons recueillir d’informations sur les taux d’infection dans les écoles, mieux nous comprenons leur rôle dans la transmission au sein de la communauté au sens large et comment minimiser le SRAS-CoV2 transmission.

«Ces résultats montrent qu’en novembre, un nombre important d’étudiants et de membres du personnel qui fréquentaient l’école avaient une infection à coronavirus. Grâce à cette collaboration cruciale entre les scientifiques, le personnel scolaire et les élèves, et leurs parents, nous espérons répondre aux questions pour garantir que l’éducation des enfants puisse se poursuivre de la manière la plus sûre possible.