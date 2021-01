S

les fermetures d’écoles nuiront aux jeunes à mesure qu’ils dureront longtemps, a averti aujourd’hui le commissaire aux enfants alors que les craintes grandissaient quant à l’impact du dernier verrouillage.

Anne Longfield a déclaré que la fermeture des écoles auparavant «impensable» n’était «pas quelque chose à célébrer ou à saluer, et elle causera de plus en plus de tort aux enfants à mesure que cela durera».

Mme Longfield a également appelé à un plan clair de dépistage du virus dans les écoles et à ce que tous les élèves reçoivent la technologie dont ils ont besoin pour entreprendre un apprentissage à distance à domicile. Les écoles seront fermées à tous, sauf aux enfants les plus vulnérables et à ceux des travailleurs clés jusqu’à au moins la mi-février, a annoncé Boris Johnson hier soir, dans le but d’arrêter la propagation rapide du virus.

Les GCSE et les niveaux A seront également annulés. Michael Gove a déclaré aujourd’hui que les écoles étaient la première chose que le gouvernement voulait rouvrir après le verrouillage, mais que des «progrès appropriés» en matière de vaccination devaient d’abord être faits. La décision de fermer les écoles ne sera réexaminée que le 15 février.

Mme Longfield a déclaré: «Nous savons déjà depuis le dernier verrouillage que le fait de garder les enfants hors de l’école peut avoir des conséquences à long terme sur leur santé et leurs résultats scolaires, ainsi que mettre en danger certains des enfants les plus vulnérables qui vivent dans des familles où il y a des problèmes. en cas d’abus d’alcool ou de drogue, de violence domestique ou de problèmes de santé mentale graves.

«Il ne fait aucun doute que la fermeture des écoles à nouveau aura un impact négatif sur de nombreux enfants.»

Elle a déclaré qu’elle souhaitait voir des conseillers financés par le NHS dans chaque école pour soutenir la santé mentale des enfants et a ajouté: «Je veux voir un plan clair des ministres qui garde ces enfants vulnérables les plus susceptibles de tomber à travers les lacunes de l’école. Il doit fournir une technologie d’apprentissage à distance à chaque enfant qui en a besoin.

«Le plan doit montrer comment le gouvernement mettra en place un système de test dans lequel les écoles auront confiance, et fera des enseignants une priorité plus élevée pour la vaccination.»

M. Gove a déclaré que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, s’adresserait demain à une Chambre des communes rappelée pour informer les députés de la manière dont les élèves seront évalués à la fin de l’année.

Il a déclaré: «Il est d’une importance cruciale que les enfants maintiennent leur apprentissage et nous les soutiendrons pour ce faire en facilitant l’accès de plus en plus d’élèves à l’apprentissage à distance.»

Les directeurs d’école de Londres ont également mis en garde contre l’impact sur leurs élèves. Emma Pattison, directrice du lycée Croydon, a déclaré: «J’ai toujours considéré l’enfance comme le moment le plus précieux de notre vie – Covid-19 est en train de creuser un énorme trou dans l’enfance de tous nos élèves. Il est dévastateur d’en témoigner. Le verrouillage affectera tous les élèves et leurs familles; les deux prochains mois vont clairement être extrêmement difficiles pour chaque membre de nos communautés scolaires.

Mais elle a ajouté: «Parmi cette folie, il faut se rappeler que le vaccin qui change la donne, qui n’était qu’un espoir lointain cet été, est en cours de déploiement et que cette année verra un lent retour à quelque chose de normal. Nous devons simplement nous en tenir à cela et persévérer. »

Ashid Ali, directeur de la London Enterprise Academy à Tower Hamlets, a déclaré que même si la fermeture des écoles était la bonne décision, il craignait l’impact sur ses élèves.

Il a ajouté: «L’un des plus grands défis auxquels les enfants du centre-ville dans des zones comme Tower Hamlets seront confrontés est les compétences organisationnelles et la capacité de s’autoréguler, d’accéder à l’apprentissage en ligne et à l’enseignement quotidien que nous fournirons. La plupart des familles n’auront pas à la maison un espace de travail calme pour que leurs enfants puissent participer aux cours, même si des écoles comme la nôtre fournissent le soutien technologique avec des iPad, des ordinateurs portables et des dongles Internet.

«Les familles auront du mal à fournir de la nourriture sur la table et à payer les factures, car beaucoup seront sans revenu et n’auront pas bénéficié du programme de congé. Il est important que les écoles comme la nôtre fournissent ce soutien à toute la famille.

“Lors du dernier verrouillage, nos gouverneurs se sont engagés à soutenir les familles avec de la nourriture et nous avons l’intention de refaire la même chose.”

Richard Tillett, directeur du Queen’s College London, une école privée pour filles de Harley Street, a fait craindre que les enfants plus défavorisés ne puissent pas accéder à l’apprentissage à distance aussi facilement que ceux issus de milieux plus riches. Il a déclaré: «Nous avons la chance d’avoir des plans en place pour un apprentissage exceptionnel en direct à distance et d’avoir une communauté d’élèves bien équipée avec la technologie pour entreprendre un apprentissage virtuel réussi à la maison.

“Mais l’élargissement inévitable du fossé éducatif entre nous et les élèves les plus défavorisés si toutes les écoles restent fermées jusqu’à la fin du semestre de février est une énorme source de préoccupation.”