Il a souligné que les enseignants, les parents et les élèves recevraient un préavis de deux semaines pour le retour en classe.

Le ministre du Cabinet a expliqué que cela ne se produirait pas avant que la pression sur le NHS, avec de nombreux hôpitaux luttant pour faire face à une augmentation du nombre de patients Covid, ne commence à diminuer.

«Ce que nous voudrons faire, c’est donner aux écoles le plus de préavis possible pour que les enseignants puissent se préparer, que les enfants puissent se préparer et que les parents le sachent afin de pouvoir gérer leur vie», a-t-il déclaré à Sky News.

«Nous voudrons donner à toutes les écoles un délai de préavis clair de deux semaines afin de pouvoir se préparer.

«L’un des critères clés est de savoir si la pression sur le NHS a commencé à se lever, c’est pourquoi nous avons dû prendre la décision nationale, tout à fait dans l’intérêt national, une décision que je n’aurais personnellement jamais voulu prendre pour voir des écoles fermées. encore.

«Nous avons dû prendre cette décision en raison de la pression exercée sur le NHS et de la nécessité de réduire les mouvements dans la société et dans les communautés.

«Mais les écoles ont été les dernières à fermer, l’école sera vraiment la première à ouvrir.»

Le gouvernement cherche à offrir le vaccin contre le coronavirus à environ 15 millions de personnes dans les quatre groupes hautement prioritaires d’ici la mi-février, suscitant l’espoir que le verrouillage pourrait commencer à être assoupli début mars une fois que ces personnes seront au moins partiellement protégées de la maladie.

Les quatre groupes sont les personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents et le personnel des foyers de soins, le personnel de santé et de soins sociaux de première ligne, ainsi que les personnes particulièrement vulnérables au virus.

Cependant, les ministres craignent de lever les restrictions trop tôt et de laisser la maladie devenir à nouveau incontrôlable.

Les écoles sont restées ouvertes aux travailleurs clés.