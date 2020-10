Le deuxième et dernier jour de Prime Day 2020 est arrivé, mais il reste encore une tonne d’offres à profiter pour les prochaines heures, y compris cette offre fantastique sur les nouveaux écouteurs supra-auriculaires sans fil WH-1000XM4 de Sony. Normalement, ces écouteurs coûtent 350 $, mais vous pouvez en acheter une paire pour seulement 298 $. Encore mieux? Amazon et Best Buy vous remettront une carte-cadeau de 25 $ sur son site Web lorsque vous achetez ces écouteurs. B&H Photo correspond également au prix des écouteurs, mais malheureusement, il n’inclut pas l’édulcorant pour cartes-cadeaux comme Amazon et Best Buy. Le prix est disponible pour les deux options de couleur (noir et argent); il est également disponible en bleu nuit, mais c’est une couleur exclusive disponible uniquement chez Best Buy.

Sony a initialement lancé ces écouteurs en août. Lorsqu’il est comparé à son prédécesseur, le WH-1000XM3, le nouveau modèle partage une conception similaire mais permet aux utilisateurs de coupler simultanément deux appareils via Bluetooth. Mon collègue, Chris Welch, a noté dans son examen que les WH-1000XM4 ont amélioré les performances du micro, ce qui devrait rendre la sortie audio des appels plus claire.

Si vous recherchez plus d’options de casque, nous avons sélectionné les meilleures offres de casque que vous pouvez saisir pendant le Prime Day 2020, ainsi que quelques-unes des concurrents d’Amazon.

Mise à jour, 13 h 45 HE: Best Buy a mis à jour la liste pour inclure également une option de couleur bleu nuit et une carte-cadeau de 25 $ à l’achat du WH-1000XM4.