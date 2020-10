Woot vend les fantastiques écouteurs sans fil en forme de haricot de Samsung, les Galaxy Buds Live, pour seulement 135 $, soit 35 $ de réduction sur le prix de détail normal. Cette offre est exclusive aux personnes disposant d’un abonnement actif à Amazon Prime. Woot dit que la vente durera jusqu’au 31 octobre à moins qu’elle ne soit vendue avant cette date.

Woot propose quatre options de couleurs pour le Galaxy Buds Live: le noir mystique, le bronze mystique, le bleu mystique et le rouge mystique nouvellement annoncé. Mis à part un design non conventionnel, mes collègues, Chris Welch et Becca Farsace, ont souligné dans leurs critiques que les Galaxy Buds Live produisent également un son puissant et sont dotés d’une longue autonomie.

Samsung Galaxy Buds Live

Si vous recherchez une paire d’écouteurs véritables sans fil mais que vous n’êtes pas fan du design peu orthodoxe du Galaxy Buds Live ou que vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, Woot vend également le modèle de deuxième génération des AirPods d’Apple pour 109 $. Les écouteurs sont reconditionnés en usine, mais ils sont livrés avec une garantie de 90 jours sur le site de commerce électronique. Best Buy propose également des AirPods neufs en boîte au prix de 130 $ si vous préférez cela.

AirPods

Les consoles de jeu Xbox Series X / S de Microsoft arrivent le 10 novembre. Si vous avez été l’un des chanceux à avoir précommandé la Xbox de nouvelle génération, mais que vous ne savez pas à quoi jouer sur votre nouvelle console au lancement, vous pouvez obtenir trois mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 24 $. Habituellement, un abonnement de trois mois coûte 45 $.

Xbox Game Pass Ultimate vous donne accès à la bibliothèque Xbox Game Pass sur console et PC, ainsi qu’à Xbox Live Gold, qui est nécessaire pour utiliser des services en ligne clés, tels que les jeux en ligne et les discussions de groupe. De plus, si vous possédez un appareil Android, vous pouvez utiliser le service de jeu en nuage de Microsoft xCloud avec cet abonnement.

Xbox Game Pass Ultimate (abonnement de trois mois)

Si PlayStation est votre console de salon préférée, vous pouvez souscrire un abonnement d’un an à PlayStation Plus pour seulement 29 $ sur Eneba.com ou 30 $ sur CDKeys.com. PlayStation Plus est nécessaire pour jouer aux jeux PS4 en ligne dès maintenant, et si vous prévoyez de passer à une PS5 ou en précommande avant sa date de sortie, votre adhésion sera reportée.

Les propriétaires de PS5 avec PlayStation Plus auront également accès à la collection PlayStation Plus, un service avec une bibliothèque numérique composée de classiques PS4, tels que God of War et Bloodborne.

PlayStation Plus (abonnement d’un an)

