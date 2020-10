Google met à jour de manière significative l’apparence et les fonctionnalités du logiciel sur ses écrans intelligents Assistant. À partir de cette semaine, les écrans intelligents tels que le Nest Hub et ceux fabriqués par des sociétés tierces seront mis à jour avec une nouvelle expérience d’écran d’accueil: le mode sombre et, enfin, la possibilité de voir les événements de l’agenda de plusieurs comptes Google.

Le plus gros changement est le nouvel écran d’accueil, conçu pour vous fournir des informations contextuelles en fonction de vos habitudes et de l’heure de la journée. Au lieu de la liste horizontale défilante sans fin d’avant, Google divise désormais les informations en cinq sections distinctes – heure de la journée, contrôle de la maison, médias, communication et découverte – accessibles à partir des onglets en haut de l’écran.

L’onglet heure du jour changera de titre en fonction du moment où vous le regardez (c’est-à-dire votre matinée, votre après-midi, votre soirée, etc.) et il présentera diverses cartes d’informations que Google juge importantes pour vous à ce moment-là. Cela peut inclure des tuiles tapables pour lire de la musique, des rapports d’actualité, contrôler des appareils intelligents spécifiques, etc. Google dit que les tuiles affichées sur chaque écran ont des tailles dynamiques en fonction de leur importance. La page multimédia aura des tuiles plus grandes pour inclure des informations sur ce qui est en cours de lecture et les commandes en dessous, par exemple.

L’écran intelligent changera les informations présentées en fonction de vos habitudes et de l’heure de la journée

Une autre astuce intéressante de l’onglet multimédia est la possibilité de voir ce qui est diffusé sur d’autres haut-parleurs et écrans de l’Assistant dans toute la maison et de les contrôler également. Google dit qu’il inclura des onglets liés en profondeur dans cette section, donc au lieu de simplement ouvrir Disney Plus, vous pouvez revenir directement à l’émission que vous regardiez la dernière fois que vous avez utilisé Disney Plus.

L’onglet Contrôle de la maison est l’endroit où résident toutes les commandes de la maison intelligente, tandis que l’onglet Découvrir est essentiellement un endroit où Google peut vous annoncer de nouvelles fonctionnalités ou du contenu, en fonction de votre historique de recherche et de vos habitudes d’utilisation.

Le premier écran est contextuel en fonction de vos habitudes et de l’heure de la journée. Image: Google

Ce qui ne change pas ici, c’est l’écran principal qui apparaît lorsque vous n’interagissez pas avec l’écran intelligent. Cela reste un diaporama de photos ou une horloge statique, selon vos préférences. J’aurais aimé voir la possibilité d’en faire un tableau de bord de maison intelligente toujours actif affichant la météo, le calendrier, les commandes de la maison intelligente et les flux de la caméra en un seul endroit.

En plus de la nouvelle interface, Google ajoute également un mode sombre qui s’activera automatiquement en fonction de l’heure de la journée, de la lumière ambiante de la pièce ou qui peut être sélectionné manuellement. Une nouvelle alarme de lever de soleil augmentera progressivement la luminosité de l’écran et le volume de votre alarme pour faciliter le réveil le matin.

Vous pourrez désormais accéder aux entrées d’agenda de plusieurs comptes Google en même temps. Photo: Google

Enfin, Google ajoute l’une des fonctionnalités les plus demandées depuis la sortie des écrans intelligents de l’Assistant: la possibilité de voir les informations d’un compte Google personnel et professionnel en même temps. Pour le moment, cela se limite aux rendez-vous du calendrier, et Google dit que vous pouvez connecter jusqu’à cinq comptes Google Meet différents sur un seul écran et basculer entre eux à volonté. En outre, Google Meet bénéficie des fonctionnalités de cadrage automatique disponibles avec Duo sur le Nest Hub Max depuis son lancement, ainsi que de la possibilité de basculer entre différentes vues de la grille lors d’un appel.

Pris dans leur ensemble, ces mises à jour montrent que Google investit davantage dans l’expérience tactile sur les écrans intelligents. Bien que la société me dise qu’elle considère toujours ces produits comme la voix d’abord et qu’elle voit encore beaucoup d’interactions vocales sur eux, elle ajoute ces mises à jour pour améliorer l’expérience lorsque vous n’êtes pas à cinq mètres ou plus de l’appareil. C’est presque comme si l’écran intelligent commençait à devenir une véritable interface informatique, par opposition à un écran ambiant qui est appelé à jouer de la musique ou à afficher des informations à la demande d’une commande vocale.

C’est également une extension de ce que Google fait avec le logiciel Google TV récemment annoncé sur le nouveau Google Chromecast, en rassemblant toutes vos activités sur ses différents services et en vous présentant des recommandations de contenu basées sur cela. Google indique que le nouveau logiciel commencera à être déployé sur les écrans intelligents de l’Assistant cette semaine, bien que cela puisse prendre un certain temps pour les atteindre tous.