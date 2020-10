Lire le contenu vidéo

@ResistanceRev / Twitter

Les électeurs de Philadelphie ont transformé l’attente en longues files d’attente pour voter en une expérience amusante … en mélangeant un peu de “Cha Cha Slide”.

Les bons moments se sont déroulés à Philadelphie, alors qu’un grand groupe d’électeurs en attente de vote anticipé dans la ville samedi passait le temps avec un groupe de danse … se déplaçant à l’unisson sous le coup de DJ Casper généralement réservé aux réceptions de mariage.

La vidéo virale est plus qu’un simple moment de bien-être aléatoire – cela fait partie du travail effectué par Timbre Nelini du Working Families Party, qui est également directeur de campagne pour Election Defenders.

L’objectif de Nelini et de la coalition non partisane est de s’assurer que les électeurs «restent en sécurité et en bonne santé en dehors des bureaux de vote à travers le pays et leur apportent de la joie».

Plus important encore, il vise à lutter contre la répression et l’intimidation des électeurs en apportant “Joy to the Polls” … qui a débuté ce week-end en Pennsylvanie pour le premier jour du vote.

Le résultat est ce que vous voyez ici, et Stamp dit que ça fait du bien de voir les gens répondre positivement au mouvement … même si elle pense que les longues files d’attente sont un fardeau que les gens ne devraient pas avoir à supporter.