UNE

s L’Amérique va aux urnes aujourd’hui, vous avez peut-être des questions sans réponse.

Qu’est-ce qu’un état bellwether et pourquoi certains états sont-ils appelés violet? La mauvaise nouvelle est que vous n’avez pas longtemps pour comprendre le choc Trump / Biden de ce soir.

La bonne nouvelle est que nous avons condensé tout ce que vous devez savoir. Des États swing à surveiller, à l’endroit où chaque camp se tiendra au fur et à mesure que les résultats arriveront, ceci est le guide de votre bluffeur pour la plus grande élection américaine de notre vie.

Les règles

Les candidats ne se disputent pas un vote populaire mais un collège électoral. C’est ainsi que Trump a remporté la présidence de 2016 alors qu’Hillary Clinton a reçu près de trois millions de voix supplémentaires.

Alors, comment ça marche? Le collège électoral signifie que les électeurs décident des concours au niveau de l’État, plutôt que du concours national. Ils votent en fait pour un représentant de Trump ou du parti de Biden, connu sous le nom d’électeur. Il y a 538 électeurs qui votent ensuite pour le président au nom des électeurs de leur État – le candidat gagnant est celui qui obtient une majorité de 270 ou plus.

Ce qui complique les choses, c’est le nombre de votes des collèges électoraux attribués à chaque État. Bien que le nombre reflète généralement la population d’un État, il y a un minimum de trois votes par État, ce qui signifie que la valeur relative des votes des collèges électoraux varie à travers les États-Unis: les États les moins peuplés comme le Dakota du Nord et du Sud sont surreprésentés, tandis que le la plupart des États peuplés comme la Californie, le Texas et la Floride sont sous-représentés. Pour prendre un exemple, cela signifie que chaque vote électoral en Californie représente plus de trois fois plus de personnes qu’un vote dans le Wyoming.

(AP)

États de jeu

La disparité du système de vote décrite ci-dessus explique pourquoi certains États finissent par décider du résultat. La plupart des États penchent fortement vers l’un ou l’autre des partis, de sorte que l’attention se porte généralement sur une douzaine de personnes dont la loyauté envers les partis n’est pas claire. Ceux-ci sont connus sous le nom d’états swing, champ de bataille ou violet.

Si vous le pouvez, souvenez-vous de huit: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Ohio, Iowa, Caroline du Nord et Arizona. Ce sont les champs de bataille critiques qui pourraient décider de l’élection et Biden a actuellement une avance dans tous sauf deux (Iowa et Ohio).

En 2016, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin ont surpris les sondeurs et se sont prononcés en faveur de Trump – souvent comparés aux élections britanniques de l’année dernière où les électeurs des zones travaillistes traditionnelles ont soutenu les conservateurs. Trump a également remporté des victoires étroites en Floride, en Caroline du Nord et en Arizona en 2016, il est donc essentiel de les conserver pour sa réélection. Pendant ce temps, les experts disent que Biden aura du mal à revendiquer la présidence s’il perd le Michigan, où il est en tête.

Si vous ne disposez pas de la bande passante pour les huit États, gardez un œil sur la Floride. Il a 29 voix au collège électoral et a toujours été l’État où l’élection a été décidée. Hormis en 1992, le candidat qui a remporté la Floride a remporté la Maison Blanche à tous les sondages depuis 1964.

Trump, qui l’appelle son «État d’origine» en raison de sa station balnéaire de Mar-a-Lago là-bas, a été un visiteur fréquent. Les sondages de la Floride devraient fermer à minuit et il devrait compter ses votes rapidement, ce qui devrait donner une indication précoce de la situation des deux candidats. Les premiers sondages montrent Biden de justesse en tête, avec 49% des voix contre 47% pour Trump.

Tous les yeux sur l’Ohio

Aucun président républicain n’a jamais remporté la Maison Blanche sans avoir remporté l’Ohio et c’était l’état de basculement en 2004 lorsque George W. Bush l’a emporté par 118 601 voix. En conséquence, il est connu comme un État «indicateur»: un État dans lequel l’électorat a tendance à refléter le comportement électoral de tout le pays.

Trump a facilement remporté l’Ohio en 2016, alors Biden en a inévitablement fait une priorité de sa campagne électorale. Les sondages actuels montrent que lui et Trump sont au coude à coude. Le site de sondage FiveThirtyEight l’appelle un «50-50 coin flip» et le modèle électoral de The Economist le nomme l’un des trois États vacillants aux côtés de l’Iowa et de la Géorgie.

(Un drapeau américain flotte devant une école endommagée à Dayton, Ohio / . / .)

Prédictions présidentielles

Jusqu’à présent, Biden est en tête dans les sondages nationaux: vendredi, il détenait 51% des voix, avec Trump sur 43. Mais cela ne garantit pas la victoire. En 2016, Clinton avait clairement une avance sur Trump pendant presque toute la campagne, mais a fini par perdre le collège électoral.

Les sondages devraient fermer à différents moments aux États-Unis, les bastions républicains du Kentucky et de l’Indiana devant fermer à 23 heures et Hawaï et l’Alaska à 5 heures et 6 heures du matin. Lors des élections précédentes, le vainqueur est devenu clair dès 23 heures (4 heures du matin, heure britannique), bien que la victoire de Trump n’ait été confirmée qu’à 1 h 35 (6 h 35, heure britannique) en 2016.

Mais ne réglez pas encore vos réveils. Il y a aussi la possibilité d’un recomptage si la marge entre Biden et Trump est d’un demi-point de pourcentage ou moins, comme on l’a vu lors des élections de 2000 entre George W Bush et Al Gore. Covid ajoute également un facteur de complication cette année car 50,3% des votes ont été exprimés par courrier et ces bulletins prennent plus de temps à compter (certains États comme la Pennsylvanie ne commencent à compter les bulletins de vote par correspondance que le jour du scrutin). Cela pourrait allonger le processus si les votes par correspondance arrivent après le jour du scrutin et que les fonctionnaires préviennent déjà que nous devrons peut-être attendre des jours ou des semaines pour obtenir un résultat.

Cela n’empêchera peut-être pas Trump, cependant: des sources affirment que le président «a dit à des confidents qu’il déclarerait victoire mardi soir s’il avait l’air d’être« en avance »». Le décor est planté.

Palais des fêtes

La vraie nouvelle de la nuit? Donald Trump est discret. Lors des élections de 2016, il a organisé un shindig sauvage au New York Hilton dans le centre de Manhattan, mais cette fois, le président et sa famille resteront à la Maison Blanche pour un visionnement plus épuré. Le fils de Trump, Eric, a déclaré que ce serait une «très belle nuit» à la Maison Blanche, tandis que Trump lui-même a suggéré que le changement était le résultat des restrictions de verrouillage de Washington, qui limitent les rassemblements à 50 personnes.

Pendant ce temps, le clubhouse de Biden sera dans son État d’origine, le Delaware. Selon son équipe de campagne, l’ancien vice-président sera accompagné de sa femme, Jill, et de la candidate à la vice-présidence Kamala Harris au Chase Center sur le bord de la rivière à Wilmington. Il n’y aura pas de foule en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

(.)

Les hôtes avec le plus

Les candidats à la présidentielle ne sont pas les seuls à se battre. Sur les ondes, les experts politiques se mobilisent pour apporter toute l’action en direct dans votre salon. Katty Kay et Andrew Neil seront à l’avant-garde de la couverture électorale de la BBC, en streaming en direct à partir de 23h30 sur les chaînes BBC One et BBC News. La couverture sera divisée en quatre parties, Tina Daheley présentant des bulletins tout au long de la nuit et Jon Sopel et Clive Myrie aux États-Unis rapportant des États clés.

L’émission électorale d’ITV, Trump v Biden: The Results, se déroulera de 23 heures à 6 heures du matin, avec le présentateur de News at Ten Tom Bradby de Washington et les invités devraient inclure l’ancien attaché de presse de Trump, Anthony Scaramucci, et le défenseur des droits de l’homme Martin Luther King III. Le programme de Sky, America Decides, démarre à 22 heures depuis un studio donnant sur la Maison Blanche. Anchor Dermot Murnaghan sera rejoint par la correspondante américaine Cordelia Lynch, une ancienne assistante de Trump.

Autres comptes à ajouter à votre défilement électoral: l’éditeur de Daily Beast Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) pour un guide organisé des meilleurs tweets; Le journaliste du New York Times Nate Cohn (@nate_cohn) pour son expertise en matière de calcul des nombres; et Nate Silver (@ natesilver538), rédacteur sur le site de données FiveThirtyEight, pour les prévisions les plus fiables sur Twitter. Il donne actuellement à Biden 89% de chances de gagner.