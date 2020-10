Exclusif

Les gens du Michigan paniquent et se précipitent pour faire le plein d’armes à feu … et ce ne sont pas seulement les amateurs du 2e amendement … ce sont toutes sortes de gens qui ont peur de la perspective de la violence sur les talons des élections.

Les magasins d’armes à feu et de munitions à travers le Michigan voient une énorme augmentation du nombre de personnes essayant d’acheter des armes à feu, et cela est devenu trop réel lorsque leur gouverneur est devenu la cible d’un complot pour kidnapper et peut-être la tuer. Mais la réalité est que … des tensions se sont développées toute l’année, et autour des gens s’arment.

Sue Sizemore, le gérant du magasin Recoil Firearms à Taylor, MI, dit à TMZ … son magasin voit des armes voler des étagères, et ils ont déjà vendu des Glocks, des AK, des pistolets semi-automatiques et des AR.

Sizemore dit que 75% de ses clients au cours des 2 dernières semaines sont des acheteurs d’armes à feu pour la première fois, et que beaucoup de gens ont peur Joe Bidenva restreindre le 2ème amendement et défund les services de police dans les banlieues s’ils sont élus.

Pendant ce temps à Niles, directeur de l’armurerie On Sight Kyle Giddings nous dit que les ventes d’armes à feu sont plus élevées qu’à n’importe quel moment au cours des 5 dernières années, et la différence qu’il voit est que les démocrates achètent des armes.

Giddings, qui dit que sa clientèle est généralement conservatrice, nous dit que les clients ont peur de ce qu’ils voient aux nouvelles – il dit que des tonnes de mères célibataires cherchent à acheter des armes à feu – et que le magasin est épuisé.

Chez MR Guns à Cheboygan, le directeur, Ron, dit à TMZ … les gens font le plein d’armes à feu et de munitions parce qu’ils ont peur qu’une administration Biden puisse emporter des armes à feu. Ron dit que les clients cherchent à acheter dans l’espoir d’une clause de grand-père potentielle dans un tel scénario.

La demande est si élevée, nous dit Ron que MR Guns a récemment vu son inventaire anéanti. Il répond toujours aux appels quotidiens d’acheteurs intéressés, mais n’a rien à vendre.

Et, chez Buck Shots Firearms à Perry, le directeur, Bryan, dit que son magasin est très occupé à cause de la saison de chasse et des élections. Bryan nous dit qu’il se prépare à une autre augmentation des ventes si Biden est élu, sur la base de ce que disent les clients.

Buck Shots a déjà vu une course sur les armes à feu au début de la pandémie, dit Bryan, et il s’attend à ce que les gens stockent à nouveau après le jour des élections.

Le Michigan n’est pas une valeur aberrante … 110 000 Californiens ont acheté des armes depuis mars – c’est un nombre énorme.

Ce fut une grande année pour les ventes d’armes à feu à travers le pays … comme nous vous l’avons dit pour la première fois, les troubles civils provoqués par George Floydle meurtre et le Jacob Blake tournage résulté en lignes autour du pâté de maisons dans les magasins d’armes de Los Angeles et une course sur les armes à feu dans le Midwest.