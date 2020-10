Les enfants de Jenni Rivera se font tatouer en son honneur | Réforme

Jenni Rivera reste dans les mémoires de ses millions de fans et bien sûr de sa famille et elle fils ont décidé de le porter sur votre peau avec une belle tatouage en son honneur de se souvenir d’elle toute sa vie.

La chanteuse Jenni Rivera s’est montrée une femme combattante et toujours désireuse d’aller de l’avant, elle a donc toujours été associée à un papillonEh bien, de son cocon, elle a grandi pour en être une, alors ses enfants sont très clairs à ce sujet et ont décidé de se faire tatouer un papillon en représentation d’elle.

Et c’est que malgré le fait que la Diva du Groupe n’est plus là, ses enfants ne l’oublient pas et la gardent très Présent à chacun de ses jours.

Il ne fait aucun doute qu’après son départ tragique, sa mémoire, son affection et bien sûr son héritage sont restés marqués dans son public et sa famille.

Actuellement, on parle beaucoup des frères et sœurs de Jenni Rivera, de ses parents et bien sûr de ses enfants, beaucoup plus de Chiquis Rivera qui est toujours en grande controverse et dans l’œil de l’ouragan, cependant, ses autres enfants pas tellement.

Et bien qu’ils ne soient pas beaucoup aux yeux du public, ils continuent sans aucun doute à manquer leur mère chaque jour et bien plus encore car ils étaient assez proches et avaient un lien important, c’est pourquoi l’un de leurs enfants, Trinidad Michaelangelo Rivera a décidé d’unir son frères pour commémorer leur mère d’une manière très spéciale.

C’est à travers le récit officiel de Michaelangelo qu’il a montré comment, avec ses frères, Chiquis Rivera, Jacqie, Jennica et Johnny, ils se sont réunis pour obtenir un tatouage qui se souviendra de leur mère.

Chacun des enfants de l’interprète de “Unforgettable” s’est fait tatouer le numéro selon l’ordre dans lequel ils sont nés et c’était aussi avec des raisons de célébrer l’anniversaire d’un des frères.

En plus des chiffres, des papillons étaient également tatoués, ce qui représentait sa mère et elle mentionnait toujours qu’elle en ressentait un pour la façon dont sa vie était à chaque étape.

Ils ont partagé une vidéo dans laquelle on voit qu’ils ont fermé un studio de tatouage pour les frères Rivera, qui ont longtemps eu l’idée de se faire tatouer afin de sceller leur amour.

D’un autre côté, dans cette vidéo, vous pouvez voir Chiquis Rivera danser en solo, mais avec bonheur pour le moment émouvant qu’il vivait à côté de ses quatre jeunes frères.

Huit ans après la mort de Jenni Rivera, ses enfants sont tous adultes, comme vous vous en souvenez peut-être, la soi-disant “ Diva de la Banda ” a eu cinq enfants: Janney Marín, Jacqie Campos et Michael Marín, de son premier mariage avec José Trinidad Marín.

De son deuxième lien avec Juan López, Jenni a procréé Jenicka et Johnny López et actuellement, les garçons se produisent comme dans le monde du divertissement, Chiquis étant le plus médiatique de tous.

Chiquis et Jacqie ont suivi les traces de leur mère dans le monde de la musique, tandis que Jenicka produit du contenu santé et beauté sur les réseaux sociaux.

Quant à Michael, le jeune homme se consacre à la peinture de murs artistiques, tandis que Johny aspire à s’impliquer dans les affaires de la famille Rivera.

Il ne fait aucun doute que Jenni Rivera était l’une des chanteuses les plus célèbres du genre régional mexicain, sinon la plus reconnue de toutes.

Le chanteur, né à Long Beach, en Californie, est devenu une icône musicale avec plus de 25 millions de disques vendus aux États-Unis et au Mexique. L’interprète de chansons comme Unforgettable a réussi à remporter des prix distingués tels que Premios Lo Nuestro et le Billboard.

