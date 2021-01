Les enfants de Luis Miguel appelés Sebastián Rulli, “papa” | Instagram

Peu de détails sont connus sur l’histoire cachée entre Aracely Arámbula qui a rapproché Sebastián Rulli des enfants de Luis Miguel, qui l’appellerait même «papa», disent-ils.

Tout semble indiquer que la coexistence entre l’acteur argentin, Sebastian Rulli Avec les enfants du soi-disant «Sol de México», elle était très proche et a forgé un lien affectif paternel avec les mineurs.

C’était une image qui témoignait de la relation supposée entre Rulli et Aracely Arambula après une visite au ranch du chanteur Joan Sebastián, à Guerrero, au Mexique, avec les garçons.

L’actrice Aracely Arámbula a elle-même partagé sur son compte Twitter une photographie dans laquelle on peut voir Sébastien portant Daniel pour le faire rouler, dans le commentaire qui accompagne la photo l’histrionique a écrit «Sebastián et mon Dany !!».

À ce moment-là, la photo ferait beaucoup de bruit comme Aracely et “Luismi«Ils ont été très prudents lorsqu’ils ont montré des images de leurs enfants sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi ils seraient éventuellement retirés du réseau plus tard.

“Rumeurs de mariage”

Apparemment, le couple a passé beaucoup de temps ensemble et a mené diverses activités, avant les rumeurs de leur rupture, les deux auraient voyagé à Las VegasAlors que ses fans pensaient déjà qu’un mariage allait bientôt arriver, ils n’ont jamais rien confirmé ni nié.

Selon les informations récemment révélées par le portail ellaonline.com, à cet égard, c’est que «entre les deux grandes figures de la télévision, il y aurait quelque chose de très fort et apparemment, cela poserait même quelques problèmes à l’Argentin avec son partenaire actuel, l’actrice française. Mexicaine, Angelique Boyer.

Selon le magazine, il y avait une forte admiration de la part de Sebastián pour Aracely Arámbula concernant son rôle de mère et le courage qu’elle a eu à prendre soin de ses enfants.

La relation entre les deux acteurs était vraiment forte au point que les propres enfants d’Aracely Arámbula voyaient Sebastián Rulli comme un père et il l’admirait en tant que femme et aussi en tant que mère.

Certaines images qui ont été présentées témoigneraient de cette romance, celles-ci circulent sur les réseaux sociaux et montrent le couple vivant des aventures avec leurs enfants respectifs.

L’un d’eux apparaît sur Twitter et c’est l’utilisateur @raulbrindis qui a partagé une série de photographies dans lesquelles la co-star de “apparaîtrait.Le dragon“, qui tient l’un des enfants d’Aracely au volant d’une voiture.

De même, les raisons présumées qui ont conduit à la rupture de la relation présumée sont inconnues, cependant, aujourd’hui, l’ancien couple entretient un traitement cordial et la preuve en était une vidéo de Tik Tok qu’ils ont réalisée ensemble en 2019 lors de la première crise majeure de la pandémie a obligé tout le monde à arrêter ses activités.

Tous deux ont réalisé une vidéo recréant une scène populaire de la série “Victorious” où Arámbula gifle Rulli qui donne vie à “Victoria Justice”, de la même manière qu’ils seraient invités à participer à un nouveau projet Televisa, un remake de la telenovela vénézuélienne “Plus fort que le vent.”

Qui est Sebastián Rulli?

L’acteur, originaire de Buenos Aires, Argentine, est devenu célèbre dans son pays natal avec quelques programmes, en participant à la série “Montaña Rusa” dans les années 90, plus tard au succès “Naranja y media”, en plus de “Verano del 98 “, après quelques années, il a déménagé au Mexique où il a consolidé sa carrière d’acteur de telenovela et à ce jour, il est devenu l’un des visages les plus reconnus à l’écran.