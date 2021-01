Les enfants de Luis Miguel et Aracely peuvent-ils apparaître dans des séries? | Instagram

Ces derniers jours, l’avocat de l’actrice Aracely Arámbula a abordé la question de la participation de l’histrionique à la prochaine saison de la biosérie de Luis Miguel Dans un certain nombre de conditions, comme pour vos enfants cela semble plus complexe, pourraient-ils apparaître à un moment donné?

C’est dans les derniers jours que l’avocat de l’ancien partenaire de “Sol”, Aracely Arambula, a abordé la question de savoir si le chanteur pouvait à un moment donné utiliser l’image de ses enfants dans la biosérie autorisée en NetflixCependant, ce serait une question encore plus délicate.

Selon l’avocat, Guillermo González Pous, qui supervise actuellement les questions juridiques de l’utilisation de l’image de la star de la télévision, a annoncé que concernant les enfants des deux, cela implique une série de conditions, encore plus restreintes que dans le cas de l’interprète mexicain.

Récemment, les caméras ont de nouveau cherché Pous, pour connaître la position d’Aracely Arámbula sur cette question.

Après avoir été interrogé sur la question de savoir si le soi-disant “Soleil du Mexique“autoriseraient à parler ou à nommer leurs enfants dans l’histoire, le représentant a confirmé ce qui suit:

Vous ne pouvez pas le faire, ils sont encore mineurs, et dans la condition où l’accord qui existe pour la garde, l’autorité parentale et d’autres décisions concernant les mineurs peut être trouvé, il doit y avoir un consensus des deux, pour lequel en aucun cas ce ne serait “

De même, il a laissé entendre que jusqu’à présent, Luis Miguel n’a pas l’intention de mentionner les mineurs, Daniel et Miguel, dans ledit projet.

C’est à travers l’émission “First Hand” que la chanteuse et conseillère juridique de l’actrice de 45 ans a révélé plus de détails sur cette polémique quelques mois après la première de ladite production.

Concernant la position d’Aracely Arámbula, il a annoncé que l’ancien partenaire de l’interprète de «Quand le soleil se réchauffe» reste très ferme et ne serait pas d’accord avec cette possibilité.

Dans un premier temps, la soi-disant “Chule” avait confirmé qu’elle ne participerait en aucune façon à la série de son partenaire, le chanteur Luis Miguel, et même la moindre référence à son image se déroulerait légalement.

Plus tard, à travers les caméras de “Ventaneando”, l’avocat de la célèbre actrice de télévision a annoncé qu’il accepterait l’utilisation de son image sous une série de conditions, notamment:

En ce qui concerne les autres détails, à propos des saisons que couvrira l’histoire de “Luismi”, l’expert en droit d’auteur, Guillermo Pous, a précisé qu’ils “n’allaient pas au-delà de ce que lesdites négociations impliqueraient”, répondant ainsi aux questions sur si les scènes où Arámbula apparaît dans la vie de “sont déjà enregistrées.Soleil“.

En raison des informations dont nous disposons sur la façon dont la clôture des scripts a été effectuée, ou aurait pu l’être, même dans la deuxième ou troisième saison, non, nous ne savons pas que ce stade a été atteint. Et nous ne pouvons pas non plus aller au-delà de notre préoccupation.