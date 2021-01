V

Des contrôles italiens sur la sécurité des enfants vulnérables doivent être effectués pendant le confinement pour éviter que des milliers de personnes ne souffrent d’abus pendant que les écoles sont fermées, a averti la principale organisation caritative britannique de protection de l’enfance.

La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC) a déclaré que l ‘«invisibilité» qui pourrait résulter de l’absence des enfants de la classe risquait de «cultiver» les «conditions d’abus et de négligence» et entraînerait un préjudice durable à moins que des mesures ne soient prises.

Il a ajouté que les pressions exercées sur les familles par l’impact de la détention et une perte potentielle de revenus pourraient également «exploser» en abus et accroître encore les risques.

Le directeur général Sir Peter Wanless a déclaré qu’en réponse, certains contrôles de bien-être pourraient être effectués numériquement pour permettre aux experts en protection de l’enfance d’évaluer le bien-être d’un jeune.

Mais il a averti que des contrôles en personne seraient également essentiels dans d’autres cas, malgré les défis auxquels sont confrontés les travailleurs sociaux et autres pour poursuivre leur travail «vital» face à des obstacles tels que la maladie du personnel et les risques d’infection.

«Ne présumez pas qu’en annonçant que les écoles sont ouvertes aux enfants classés comme vulnérables, c’est un travail accompli. Ce n’est absolument pas le cas », a-t-il dit.

«Ceux qui viennent à l’école ont besoin d’un soutien et ceux qui ne sont pas à l’école doivent être sur une liste quelque part, vérifiés et compris, et avoir quelqu’un qui se demande: ‘Quel est le lien humain que nous établissons avec eux.’

en relation

«C’est l’invisibilité qui crée les conditions de la maltraitance et de la négligence envers les enfants.

«Il y a des opportunités et des risques lorsque les enfants sont hors de vue, hors de portée, et il est fondamental pour la protection de l’enfance que les enfants soient vus et aient accès à un adulte de confiance. Les écoles jouent un rôle très important à cet égard et si vous supprimez la fréquentation scolaire, vous perdez cet accès immédiat à de nombreux enfants.

Sir Peter a déclaré qu’en plus des contrôles effectués par des professionnels, les voisins et les amis devraient sonner l’alarme – y compris via la ligne d’assistance téléphonique de la NSPCC 0808 800 5000 – s’ils observent des signes avant-coureurs.

Les enfants peuvent également obtenir de l’aide ou des conseils en appelant le service confidentiel Childline au 0800 1111.

Sir Peter a également souligné que tous les enfants classés comme vulnérables n’avaient pas occupé les places scolaires dont ils disposaient lors du premier verrouillage. De nombreux autres enfants n’appartenant pas à cette catégorie pourraient également être en danger de maltraitance.

en relation

Il a ajouté: «Le gouvernement maintient les écoles ouvertes pour les personnes jugées vulnérables, mais c’est une chose de dire cela et une autre de réussir cela dans la pratique.

«Pour chacun de ces [classed as vulnerable], il y en a probablement sept ou huit autres qui ont subi des mauvais traitements. Les risques accrus et la pression des personnes enfermées dans des espaces confinés pendant de longues périodes de temps signifient que cela pourrait exploser en abus ou en négligence. »

Les statistiques du NSPCC montrent que 50 enfants par jour ont contacté sa ligne d’assistance téléphonique pour enfants après avoir été victimes d’abus.