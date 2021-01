T

«Le nombre croissant d’enfants scolarisés pendant le confinement risque de créer un système« déséquilibré »avec des élèves soumis à des normes très différentes, a averti aujourd’hui un expert en éducation.

Le professeur Alan Smithers, directeur du Center for Education and Employment Research de l’Université de Buckingham, a déclaré que les enfants qui sont à l’école pourraient être avantagés par rapport à leurs pairs restés à la maison.

Cela risque d’élargir encore davantage l’écart entre les types d’éducation que les enfants reçoivent pendant la pandémie.

Il a déclaré que même si les élèves des écoles regardent les mêmes leçons en ligne que leurs pairs à la maison, ils pourraient bénéficier du fait d’être dans un environnement scolaire et d’avoir des amis et des enseignants avec qui discuter du travail.

Une école londonienne sur six avait 15% ou plus de son effectif normal d’élèves en classe la semaine dernière. Mais au début du verrouillage en mars, une seule école londonienne sur 100 comptait le même nombre d’élèves.

Selon les directives du ministère de l’Éducation, même si les enfants ont droit à une place, les parents devraient les garder à la maison «s’ils le peuvent».

Le professeur Smithers a déclaré: «Certains parents utilisent l’assouplissement des règles pour ramener leurs enfants à l’école dans l’espoir d’une meilleure éducation. Si l’école est au-dessus de son offre de classe parallèlement à l’apprentissage en ligne, cela lui confère un avantage.

«La scolarisation pendant le confinement est de plus en plus déséquilibrée et risque d’élargir encore l’écart entre les nantis et les démunis.»

Mais il a ajouté que certaines écoles sont incapables d’offrir beaucoup plus que la garde d’enfants aux élèves qui se présentent.

Il a dit: «Cela ajoute à la variation dans les expériences des enfants. Cela rend ce que les enfants reçoivent beaucoup plus déséquilibré. »

Le professeur Smithers a demandé que les enseignants soient vaccinés et que les écoles rouvrent dès que possible.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi que si un seul parent dans un ménage était un travailleur clé, les enfants ne devraient pas aller à l’école.