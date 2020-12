Trois employés de Wessex Water et un entrepreneur ont été tués dans l’explosion au centre de recyclage d’eau de l’entreprise à Kings Weston Lane, Avonmouth, jeudi.

L’explosion s’est produite dans un silo qui contenait des biosolides traités avant qu’ils ne soient recyclés vers la terre comme conditionneur organique du sol.

Une cinquième personne a également été blessée, mais on ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger.

(La scène à Avomouth, Bristol, alors que les équipes de pompiers, la police et les ambulanciers ont répondu à la grande explosion / PA)

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que “nos cœurs vont” aux victimes et à leurs familles, tandis que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également présenté ses condoléances.

Les équipes de pompiers ont décrit une scène «très difficile» et ont employé des chiens de recherche et de sauvetage pour traquer les blessés après l’explosion vers 11 h 20.

Un témoin de la suite a décrit avoir entendu un “boom et un écho” qui a secoué le sol, suivi de “beaucoup d’agitation”.

Sean Nolan a déclaré: “Cela a été assez de courte durée, je dirais environ deux ou trois secondes. Une sorte de boum et d’écho, puis tout s’est calmé.

“C’était ça. Il n’y avait pas de fumée, il n’y avait pas de séquelles.”

Kieran Jenkins, qui travaillait à proximité, a déclaré que lui et un collègue avaient vu des gens fuir les lieux.

«Nous étions à l’intérieur de l’entrepôt, tout l’entrepôt tremblait et nous nous sommes littéralement tenus là sous le choc», a-t-il déclaré à BBC News.

Le directeur général de Wessex Water, Colin Skellett, a déclaré que la société était “absolument dévastée” par l’incident et a déclaré qu’elle travaillerait avec le Health and Safety Executive “pour comprendre ce qui s’est passé et pourquoi”.

L’inspecteur en chef Mark Runacres, de la police d’Avon et du Somerset, a déclaré: << Une enquête approfondie sera menée sur ce qui s'est passé, impliquant un certain nombre d'agences et le responsable de la santé et de la sécurité en temps voulu et nous ne spéculerons pas sur la cause de la crise. enquête pendant que ce travail est en cours. "

Il a ajouté que l’incident n’était pas traité comme étant lié au terrorisme et qu’il ne semble pas y avoir de problèmes de sécurité publique en cours.

Le maire de la ville de Bristol, Marvin Rees, a déclaré que «les pensées de notre ville» allaient aux familles de ceux qui étaient décédés.

“Cela a déjà été une année si difficile, et cette nouvelle de nouvelles pertes en vies humaines est un autre coup terrible. En tant que ville, nous allons pleurer pour eux”, a-t-il ajouté.