Chacun a agi «héroïquement» pendant la pandémie et le gel de leur salaire remet en question la valeur réelle de leur fonction publique, ont averti aujourd’hui les experts en éducation.

Dans le cadre de l’examen des dépenses dévoilé mercredi par le chancelier Rishi Sunak, les travailleurs du secteur public gagnant moins de 24 000 £ bénéficieront d’une augmentation d’au moins 250 £ l’année prochaine.

Cela a conduit à une énorme réaction de la part d’autres travailleurs du secteur public, y compris la police et les enseignants.

Un ancien directeur a déclaré que la décision de geler le salaire des employés de l’école démotiverait certains et pourrait amener les enseignants à quitter la profession, ou à réfléchir à deux fois avant de la rejoindre.

Rishi Sunak présente son examen des dépenses au Parlement

/ PA)

Cela vient après que les écoles aient fourni un point focal pour les communautés désorientées pendant le verrouillage, tandis que les enseignants ont livré de la nourriture et des livres au domicile des gens, se sont occupés d’enfants vulnérables et ont aidé des jeunes souffrant d’anxiété, a déclaré Derek Peaple, ancien directeur de l’école Park House à Newbury.

Pendant la crise, les enseignants et les chefs d’établissement sont allés «au-delà» pour les enfants, a déclaré un groupe de chefs d’établissement.

Une porte-parole du NAHT a déclaré qu’ils avaient «totalement repensé» leur façon de travailler, passant de l’enseignement en face à face à l’apprentissage à distance, soit en ligne, soit avec des travaux publiés dans des boîtes aux lettres.

Elle a ajouté: «Ils ont soutenu des familles mises à genoux, livrant même de la nourriture à certains foyers.»

M. Peaple, qui dirige maintenant la société de sécurité en ligne SafeToNet, a déclaré au Evening Standard: «La nouvelle d’un gel des salaires est mal à l’aise avec ces responsabilités et obligations accrues. Il existe des préoccupations immédiates quant à l’impact que cela pourrait avoir sur la motivation et, finalement, sur la rétention et le recrutement des enseignants. Mais cela soulève également un certain nombre de questions encore plus fondamentales. Leur fonction publique est-elle vraiment appréciée et reconnue? Et comment cette décision s’aligne-t-elle sur le recalibrage de valeurs plus larges et d’un objectif social que nous semblions voir émerger lors de la première phase de verrouillage? »

De nombreuses écoles sont restées ouvertes pendant le premier verrouillage pour les enfants des travailleurs clés et des enfants vulnérables, tandis que les cours pour la majorité des enfants ont été mis en ligne presque du jour au lendemain.

Une porte-parole de la NAHT a ajouté: «Pendant le verrouillage, loin du bruit des médias, les enseignants et les chefs d’établissement ont prouvé à quel point ils sont essentiels à la société et ont démontré leur dévouement et leur résilience.

M. Peaple a ajouté: «Les enseignants, comme les autres agents de la fonction publique, ont répondu héroïquement aux défis sans précédent auxquels la société est confrontée depuis mars. Depuis lors, eux et leurs écoles ont fourni un point focal pour des communautés autrement désorientées. En fait, ils ont peut-être offert la seule source de certitude et de sécurité dans un monde par ailleurs totalement incertain et peu sûr.

«Sous une pression incessante et des directives en constante évolution, les enseignants ont continué à offrir la continuité de l’éducation aux jeunes, tout en assumant une nouvelle responsabilité pour la santé et le bien-être de leurs élèves, et en gérant les angoisses des communautés plus larges qu’ils servent.

Alors que le président national de la Fédération de la police, John Apter, a qualifié la décision de geler les salaires de “honte”, cela n’a rien fait pour montrer sa gratitude aux travailleurs du secteur public qui avaient permis au pays de survivre au milieu de la pandémie.

Il a déclaré: «Après des années d’austérité et une réduction de salaire de 18%, les nouvelles d’aujourd’hui seront un coup de pied dans les dents pour les policiers.

«Cette année, mes collègues ont été en première ligne dans la bataille contre Covid-19, protégeant le public et mettant en danger leur propre sécurité et celle de leurs familles. Malgré les paroles chaleureuses et les applaudissements hebdomadaires des principaux travailleurs, il semble ne comptez pour rien.

“Nous sommes réalistes, nous savons que le pays est confronté à un avenir économique difficile. Mais récompenser ceux qui ont joué un rôle vital dans la lutte contre le virus par un gel des salaires n’est rien de moins qu’une honte.

«Une poignée d’officiers recevront 250 £ supplémentaires pour les travailleurs les moins bien payés, mais seulement pour ceux qui ont déjà un salaire de départ effroyablement bas pour le travail dangereux qu’ils font.

“J’apprécie que le diable sera dans les détails, mais les gros titres de l’annonce d’aujourd’hui ne font rien pour montrer leur appréciation aux policiers et aux autres travailleurs du secteur public qui ont fait tourner les roues en 2020.”