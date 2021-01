Un expert principal du gouvernement, le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a déclaré que la décision serait prise lorsque les chercheurs établiraient si le vaccin empêche la transmission via des personnes qui se mêlent au public, ce qui signifierait «une toute nouvelle balle Jeu”.

M. Hancock a déclaré qu’une «période critique» avait été atteinte dans la pandémie car les données des prochains jours révéleront si le dernier verrouillage a réussi à stabiliser la nouvelle flambée mortelle du nombre de cas, entraînée par la mutation Kent du coronavirus.

M. Hancock a déclaré que les ministres décideraient de la prochaine personne qui recevra le vaccin après avoir reçu des recherches sur la capacité du vaccin à réduire la transmission.

«Une fois que nous avons traversé les groupes cliniquement vulnérables, alors nous avons un débat à avoir en tant que nation sur où nous allons ensuite», a-t-il déclaré à ITV.

«Et je pense que les enseignants et les policiers, en fait les employés des ateliers, ont de bonnes raisons de croire qu’ils devraient être les prochains, au lieu de simplement continuer à travers la tranche d’âge. Nous n’avons pas pris de décision finale. »

Jeudi est considéré comme un jour de décision possible pour Boris Johnson de resserrer les règles de verrouillage. Parmi les mesures conservées en réserve, citons l’interdiction du clic et de la collecte dans les magasins; freiner la consommation de plats à emporter à l’extérieur et rendre les masques obligatoires dans les files d’attente à l’extérieur.

«Je suis très réticent à supprimer cette règle parce que pour certaines personnes, c’est une bouée de sauvetage, pour certaines personnes qui vivent seules», a-t-il déclaré. «Les gens ne devraient pas retirer Mickey des règles et ils ne devraient pas les étirer.»

Plus de quatre personnes sur dix âgées de plus de 80 ans ont reçu le coup du Covid-19, a déclaré M. Hancock, les responsables de la santé ont exhorté les footballeurs à arrêter de s’embrasser sur le terrain. M. Hancock a déclaré que les sports d’élite devraient obéir à «l’esprit des règles», tandis que le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré à LBC Radio: «Tout contact humain étroit qui est évitable doit être évité» Un centre de vaccination 24 heures sur 24 pour le personnel hospitalier des équipes de nuit doivent être testées, a rapporté la BBC. M. Hancock a déclaré que la plupart des gens souhaitaient se faire soigner à la lumière du jour, mais a ajouté: “Nous sommes tout à fait prêts à le faire si cela contribue à accélérer le programme de vaccination. La distanciation sociale sera nécessaire” pendant un certain temps encore “, même parmi ceux qui ont reçu le «Nous devons être très clairs que la vaccination préviendra la maladie chez les individus, mais elle n’empêchera peut-être pas ces individus de se transmettre à d’autres», a-t-il déclaré à SkyGorillas au zoo de San Diego, testé positif pour le coronavirus. On pense que l’infection a viennent d’un membre du personnel qui était asymptomatique. Les visons et les tigres font partie des autres animaux de zoo qui ont contracté la maladie mais c’est le premier cas chez un grand singe M. Hancock a déclaré que le programme de vaccination était “sur la bonne voie” pour offrir des rendez-vous pour le jab à les 14 millions de personnes les plus vulnérables au 15 février, mais il a confirmé que le déploiement était «limité» par le rythme des approvisionnements en médicaments.