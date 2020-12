M

Les inisters ont insisté vendredi sur le fait que les enseignants ne seraient pas chargés de tester les élèves pour le coronavirus après que les chefs d’établissement aient réagi avec colère à l’annonce de la 11e heure du plan de déploiement.

Après que les enseignants aient exprimé leur colère face à l’avis tardif, le ministre des écoles, Nick Gibb, a insisté pour que l’administration des tests de 5,5 millions d’enfants soit dirigée par des travailleurs intérimaires et des bénévoles.

Les syndicats de l’éducation ont déclaré que les écoles secondaires et les collèges qui ne sont pas en mesure de mettre en place des tests de masse Covid-19 sur les étudiants pendant la première semaine de janvier ne devraient pas être obligés de le faire.

Interrogé sur Sky News si les enseignants seraient invités à jouer un rôle dans le test des élèves, M. Gibb a répondu: «Non, leur rôle est de veiller à ce que nous continuions à enseigner aux élèves à l’école et à l’enseignement à distance pendant ces cinq premiers jours à partir de 4 janvier pour les lycéens. »

M. Gibb a également déclaré que les forces armées contribueraient à une partie de la planification du déploiement. Cependant, lorsqu’on lui a demandé sur LBC si les volontaires auraient besoin d’une vérification des antécédents, il a répondu: «Pas s’ils sont supervisés. Les bénévoles peuvent aller dans les écoles à condition d’être encadrés. »

Les directeurs d’école frustrés ont averti que l’annonce du gouvernement risquait de «ruiner les relations» avec les écoles.

en relation

Pour de nombreuses écoles, le jeudi était le dernier jour du trimestre et les directeurs ont déclaré au Standard qu’ils n’avaient toujours pas reçu les détails des plans.

Alun Ebenezer, directeur de la Fulham Boys School, a déclaré: «Le moment choisi [testing] l’annonce est très mauvaise. Nous attendons toujours des détails sur la question de savoir si cela sera obligatoire ou simplement fortement encouragé et la logistique de la façon dont tout cela va fonctionner ».

Evelyn Forde, directrice de la Copthall School de Barnet, a ajouté: “Nous avons besoin d’un plan stratégique et de tests en place car le nombre d’étudiants et de personnel qui s’isolent eux-mêmes est important. Mais l’annonce de dernière minute est tout simplement irrespectueuse.

“Certaines écoles ont fermé jeudi et les directeurs d’école apprennent ces annonces grâce à des informations qui sont soudainement mises en ligne sur le site Web du DfE ou dans la presse.

“Nous ne savons toujours pas à quoi cela va ressembler en janvier et j’ai des inquiétudes quant à la capacité de le déployer.”

Une déclaration conjointe du NAHT, de l’Association of School and College Leaders, du National Education Union, du NASUWT, de l’Association of Colleges, de la National Governance Association et du Church of England Education Office, a déclaré: «Toutes nos organisations soutiennent le concept de l’utilisation des tests de flux latéral dans les écoles Beaucoup de nos organisations réclament activement de tels tests depuis un certain temps.

«Cependant, nous sommes d’avis qu’en raison de la nature chaotique et précipitée de cette annonce, du manque de directives appropriées et de l’absence de soutien approprié, le plan du gouvernement dans sa forme actuelle sera inopérant pour la plupart des écoles et collèges. Les écoles et les collèges n’ont tout simplement pas la capacité de doter le personnel pour s’acquitter eux-mêmes de cette tâche. En tant que tel, la plupart ne seront pas en mesure de le faire de manière sûre et efficace. “

Il a ajouté: “Étant donné que les directives du gouvernement lui-même indiquent clairement qu’il s’agit d’une offre facultative, aucune école ni aucun collège ne devrait subir de pression s’ils ne sont pas en mesure de mettre en œuvre ces plans ou s’ils pensent qu’il ne serait pas sûr de le faire.”

Tous les enfants du primaire retourneront à l’école normalement dans la semaine commençant le 4 janvier.

La plupart des élèves du secondaire – à l’exception des groupes d’âge qui passent des examens majeurs – étudieront en ligne pendant la première semaine de janvier. L’apprentissage en face à face devrait redémarrer pour tous d’ici le 11 janvier.