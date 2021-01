T

Le Trésor a déclaré lundi que plus de 1,4 milliard de prêts garantis par le gouvernement avaient été contractés par des entreprises et utilisés pour soutenir des emplois au Royaume-Uni depuis le déclenchement de la pandémie.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que les prêts avaient aidé à protéger les emplois et les moyens de subsistance dans tout le pays, et a réitéré son engagement à préserver l’emploi et à créer des opportunités.

Les secteurs du commerce de détail et de la construction ont été les plus grands bénéficiaires, selon les données du Trésor, les régions “recevant des prêts proportionnellement au nombre d’entreprises qui y sont implantées”.

La nouvelle est survenue alors que l’Alliance de l’industrie des événements (EIA) a accusé les conseils locaux de ne pas avoir versé les subventions d’aide d’urgence très médiatisées de l’administration, destinées à donner aux entreprises des injections de liquidités vitales.

Le chancelier a annoncé fin octobre que les autorités locales allaient distribuer jusqu’à 3 000 £ par mois en subventions aux entreprises contraintes de fermer – ou qui étaient «gravement touchées» – par le verrouillage de novembre.

Cela a été suivi par une annonce le 5 janvier selon laquelle les entreprises pourraient demander, toujours selon le même processus, jusqu’à 9000 £ par propriété en subventions dans le cadre d’un programme de soutien au verrouillage de 4,6 milliards £.

L’EIA, qui représente des entreprises du secteur de l’événementiel, a déclaré qu’une nouvelle enquête auprès de ses membres suggère une “loterie des codes postaux”, avec plusieurs conseils de Londres parmi un “nombre important” qui n’ont pas encore versé la première tranche de subventions.

Le rapport accuse certains conseils de ne pas avoir encore commencé à effectuer ces paiements trois mois plus tard, de ne pas avoir fourni les détails du programme sur leurs sites Web et d’autres ne répondant pas aux demandes des entreprises éligibles à l’aide.

Le secteur, qui a généré environ 11 milliards de livres avant Covid et soutenu plus de 100 000 emplois, a été durement frappé par la pandémie. L’EIA a déclaré aujourd’hui que les entreprises «sont contraintes de procéder à de nouvelles suppressions d’emplois ou à la faillite en raison de ces retards dans les conseils locaux».

Andrew Harrison, directeur de la Event Supplier and Services Association, a déclaré: «Nous lançons un appel urgent au gouvernement britannique pour qu’il fournisse des orientations claires aux autorités locales sur l’octroi de la subvention pour restrictions supplémentaires et pour garantir que des mesures concertées sont prises pour résoudre les problèmes en le système de soutien aux entreprises.

«Il appartient maintenant au gouvernement britannique de surveiller et d’évaluer quelles autorités locales apportent un soutien économique approprié au secteur.»

Cela vient après que les grandes entreprises hôtelières et d’autres organisations commerciales ont averti qu’elles n’avaient pas encore reçu la subvention en espèces.

David Page, président de Fulham Shore – la société derrière Franco Manca et The Real Greek – a déclaré au Standard que la situation était «choquante».

Page, qui a accusé les conseils d’avoir mis en place des tas de formulaires et des formalités administratives que les entreprises doivent remplir pour accéder aux subventions, a déclaré que la majorité des 72 sites de l’entreprise n’avaient encore reçu aucun des paiements de subvention.

Darren Jones, président du comité des affaires du Parlement, a déclaré au Telegraph que les mairies sont aux prises avec des «règles complexes» fixées par le gouvernement sur la façon de distribuer les fonds. Il a déclaré: “Le gouvernement devrait revoir la manière dont il travaille avec les autorités locales pour garantir que ce soutien parvienne rapidement aux entreprises.”

Un porte-parole du London Councils a déclaré au Standard que les arrondissements «travaillent d’arrache-pied pour aider les entreprises qui ont besoin de leur soutien».

Le porte-parole a déclaré que «les directives formelles ainsi que la fourniture des allocations de subventions aux arrondissements» pour la subvention pour restrictions supplémentaires n’ont été publiées qu’en décembre, et a déclaré que les Conseils de Londres «font pression sur le gouvernement pour simplifier la [grants] processus afin que nous puissions aider autant d’entreprises que possible à travers cette période difficile ».

Elle a déclaré: «Le gouvernement est clair que la subvention pour restrictions supplémentaires doit fournir un financement pour soutenir les entreprises jusqu’en mars 2022 et un complément supplémentaire a été fourni le 5 janvier, qui dure également jusqu’en mars 2022. Les arrondissements demandent plus d’informations sur un financement supplémentaire qui leur permettrait de planifier cette période de 15 mois.

«Les arrondissements accordent maintenant six subventions individuelles, toutes avec des échelles de temps qui se chevauchent et des critères d’admissibilité variables.

«L’économie de Londres est extrêmement complexe et variée. Nous nous réjouissons de la confiance que le gouvernement central a manifestée en accordant aux arrondissements des subventions discrétionnaires, car les arrondissements comprennent les besoins de leurs entreprises locales. Pendant que les arrondissements s’efforcent de délivrer ces subventions, nous devons nous assurer de prendre des mesures pour lutter contre la fraude et faire en sorte que les fonds publics soient dépensés le plus efficacement possible.

Le Standard a également contacté BEIS et le Trésor pour commentaires.