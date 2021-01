T

a course pour que les entreprises collectent des fonds pour voir le nouveau verrouillage a commencé aujourd’hui lorsque le site Web de billets de train Trainline et l’opérateur de pubs Mitchells & Butlers ont tous deux révélé des plans pour attirer les investisseurs.

Trainline doit lever 150 millions de livres sterling via une obligation convertible tandis que M&B – derrière les chaînes All Bar One et Harvester – a déclaré qu’elle pourrait rechercher une augmentation de trésorerie d’urgence après que les ventes aient chuté de plus des deux tiers au premier trimestre.

Entre mars et mai 2020, près de 150 entreprises britanniques ont levé 30 milliards de livres sterling dans la City en exploitant les marchés obligataires et boursiers, selon l’analyse de New Financial et de BNP Paribas. Le propriétaire de Premier Inn Whitbread, JD Wetherspoon et le géant de la restauration Compass ont tous réalisé d’importantes ventes d’actions pour collecter des fonds.

En novembre, Trainline, dont l’introduction en bourse en 2019 a été l’une des plus réussies au Royaume-Uni, a enregistré une perte de 87,5 millions de livres sterling, contre 11,1 millions de livres sterling l’année précédente, les voyages en train ayant pratiquement cessé pendant les verrouillages. Il a déclaré aujourd’hui qu’il cherchait à se protéger d’un «scénario de ralentissement prolongé de Covid» et à offrir «une plus grande flexibilité pour investir dans d’éventuelles opportunités de croissance futures».

Si l’émission obligataire se termine, Trainline obtiendra une nouvelle prolongation de sa renonciation aux engagements avec les banques jusqu’en 2022.

Les obligations convertibles, populaires avant le krach financier, sont tombées en disgrâce au Royaume-Uni ces dernières années, bien qu’elles aient fortement rebondi aux États-Unis et en Europe. Alors que les entreprises de l’hôtellerie, des loisirs et des voyages durement touchées ont été confrontées à des crises de trésorerie lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, la plupart ont opté pour de simples augmentations de capital.

M&B – qui est entrée dans la pandémie en tant que l’une des sociétés cotées les plus importantes et les plus fortes du secteur de l’hôtellerie – a déclaré dans un communiqué commercial aujourd’hui que, alors que l’avenir du secteur reste “extrêmement incertain”, les patrons estiment qu’il est “prudent d’explorer une action augmentation de capital »pour« donner au groupe une flexibilité financière et opérationnelle accrue ».

La firme FTSE 250 a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant le moment, la taille ou les conditions d’une augmentation.

En novembre, M&B a signalé une perte annuelle avant impôts de 123 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 177 millions de livres sterling en 2019.

De nouvelles fermetures signifient qu’il brûle actuellement jusqu’à 40 millions de livres sterling par mois avant le service de la dette – avec une date de paiement du service de la dette due à la mi-mars. La société a ajouté qu’elle avait actuellement un solde de trésorerie de 125 millions de livres sterling, toutes les facilités de crédit étant tirées.

Le chef de la direction Phil Urban a ajouté que le programme de congés est simplement «temporairement la protection de certains emplois» et qu’il y a un besoin urgent de plus de soutien du gouvernement «pour les entreprises elles-mêmes» si les entreprises doivent rebondir.

Il a déclaré: «Mitchells & Butlers était une entreprise très performante à l’entrée de la pandémie et, avec le soutien de nos principales parties prenantes, je suis convaincu que nous pourrons émerger dans une position concurrentielle forte une fois que les restrictions actuelles à notre égard seront levées.»

L’analyste James Wheatcroft, chez Jefferies, a déclaré que les plans de Mitchells pour une augmentation de capital ne sont “pas une grande surprise étant donné que c’est l’une des rares sociétés de loisirs à ne pas lever jusqu’à présent”.

«À plus long terme, avec un domaine principalement en pleine propriété et bien investi, M&B semble bien placé pour capturer des parts de marché dans un secteur hôtelier endommagé», a-t-il ajouté.

JPMorgan et Morgan Stanley sont co-coordinateurs mondiaux de l’accord Trainline.

M&B n’a pas confirmé qui agirait sur leur accord.