les entreprises de Londres contraintes de fermer par le nouveau lock-out ont déclaré que le chancelier Rishi Sunak n’était pas allé assez loin dans son programme d’aide ce

matin, car il ne leur a pas offert les allégements fiscaux dont ils avaient besoin pour survivre au-delà du printemps.

Ayant d’abord été furieux que le Premier ministre Boris Johnson n’ait annoncé aucun soutien aux employeurs lors de l’annonce du verrouillage de la nuit dernière, certains ont déclaré aujourd’hui en privé qu’ils étaient menacés de ruine après que Sunak ait offert trop peu, trop tard.

Le Trésor a déclaré qu’il étendrait les subventions discrétionnaires des autorités locales et accorderait aux entreprises une aide allant jusqu’à 9000 £ par propriété.

Mais il n’a pas prolongé la réduction de la TVA ou l’allégement des taux professionnels pour les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et des loisirs comme ils l’avaient demandé. Celles-ci prennent fin le 31 mars.

Il y aura des recharges uniques de 4 000 £ pour les entreprises fermées d’une valeur imposable jusqu’à 15 000 £, de 6 000 £ pour celles évaluées entre 15 000 £ et 51 000 £ et de 9 000 £ pour celles dont la valeur imposable est supérieure à 51 000 £.

Rob Pitcher, chef des barreaux de la révolution, s’est félicité des subventions, qui pour la première fois comprenaient celles évaluées dans la tranche supérieure, mais a déclaré que ce n’était «qu’une fraction» du coût de la fermeture complète par le gouvernement.

Le directeur général des chambres de commerce britanniques, Adam Marshall, a exigé une réflexion à plus long terme.

«Le gouvernement doit abandonner cette approche du goutte-à-goutte et établir un plan à long terme qui permet aux entreprises de toutes formes et tailles de planifier et de survivre. Il a dit que plus d’aide était nécessaire pour ceux dans la chaîne d’approvisionnement de la «première ligne» du commerce de détail et de l’hôtellerie.

Les petites entreprises ont déclaré que les mesures n’allaient pas assez loin. «Nous devons avoir une extension des allégements fiscaux», a déclaré Mark Derry, président de Brasserie Bar Co.

La Chambre de commerce de Londres a déclaré: «Le gouvernement doit démontrer qu’il comprend que cela reste un marathon; ce n’est pas encore le sprint final.

«Nous devons voir que le chancelier regarde au-delà du printemps. L’extension des périodes d’allégement de la TVA et des taux d’affaires montrerait que le gouvernement comprend que notre économie ne se rétablira pas complètement tant que le déploiement de la vaccination ne sera pas terminé et que le tourisme et l’économie mondiale de Londres se redresseront. Ce sera au-delà du printemps, de manière réaliste. »

Colin Waggett, patron du groupe de gym Third Space à Londres, a déclaré: «Les subventions représentent une très petite proportion des coûts de fermeture sans aucun revenu pour une entreprise comme la nôtre. Nous devons voir les taux de congés prolongés d’un an et réduire la TVA lors de la réouverture afin que les entreprises précédemment prospères comme la nôtre puissent se reconstruire plus rapidement, nous permettant de rembourser les dettes que nous avons accumulées pendant leur fermeture.

Frank Maguire, responsable du marketing chez Truman’s Beer, qui exploite des sites dans l’est et le nord-est de Londres, a déclaré: «Il est clair que le gouvernement doit fournir beaucoup plus de soutien financier à l’hospitalité pour aider avec les coûts fixes, et surtout s’étendre à la chaîne d’approvisionnement qui a essentiellement bénéficié d’un soutien de 0 £, à l’exception des congés. »

Il a dit qu’après la fin des secours, avril «sera le véritable test décisif» pour l’hospitalité londonienne.

Kate Nicholls, directrice générale du groupe commercial UKHospitality, a averti que les nouvelles mesures n’étaient «qu’un plâtre collant» pour les problèmes immédiats et a appelé la chancelière à annoncer un plan économique à plus long terme.

«C’est évidemment une étape très positive pour maintenir les entreprises à flot dans l’immédiat et, pour cette raison, doit être saluée», a déclaré Nicholls.

«Cependant, bien que cette annonce soit la bienvenue, ne vous méprenez pas sur le fait qu’il ne s’agit que d’un plâtre collant pour les maux immédiats – cela ne suffit même pas pour couvrir les coûts de nombreuses entreprises et ne soutiendra certainement pas la viabilité commerciale à long terme de notre secteur.

«Pour relever les défis inévitables et existentiels auxquels l’hospitalité est confrontée, nous avons besoin de la confirmation des extensions des tarifs affaires et du taux de TVA de 5%.

«À lui seul, le soutien d’aujourd’hui ne suffit pas.»

Andrew Goodacre, patron de la British Independent Retailers Association, a déclaré: “Nous nous félicitons de l’argent supplémentaire fourni aux entreprises fermées, en plus des subventions existantes. Le problème est que nous n’avons pas de date de fin pour la fin de ce verrouillage et notre crainte est que cela ne suffira pas à aider les entreprises à survivre et à protéger ces emplois importants. Le gouvernement doit garder l’esprit ouvert et être prêt à offrir plus de soutien si ce verrouillage semble être plus long qu’il ne l’envisage pour le moment. Nous aimerions également pour voir la période sans intérêt pour les prêts prolongée et la question de l’allègement des taux d’affaires à plus long terme abordée afin que les entreprises puissent planifier à l’avance. “

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: «Je salue cette annonce d’un soutien supplémentaire indispensable, que les groupes d’entreprises et moi-même avons réclamé. Cela aurait dû arriver plus tôt et ne remplacera pas les revenus perdus au cours de la période vitale de Noël, mais cela devrait aider de nombreuses entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs en difficulté à rester à flot jusqu’au printemps.

«De toute évidence, une aide supplémentaire est nécessaire – y compris une extension du congé des taux d’affaires et du régime d’allégement de la TVA, un soutien ciblé pour les entreprises à économie de nuit qui ont été forcées de rester fermées depuis mars, et plus de soutien pour celles qui s’auto-isolent.

«J’exhorte également la chancelière à agir rapidement et à garantir que le programme de congé continuera à protéger les emplois des gens jusqu’à ce que le vaccin soit largement déployé et que les restrictions soient levées.

«Il est scandaleux qu’il y ait trois millions de travailleurs indépendants exclus qui continuent d’être ignorés, dont beaucoup se retrouvent seuls face à l’impact de ces restrictions plus strictes.