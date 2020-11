B

L’industrie de la coiffure et de la beauté de ritain a averti que le programme de congés n’était pas suffisant pour sauver les entreprises, car il a demandé au gouvernement de lui donner l’assurance que les entreprises «anxieuses» pourront rouvrir complètement le mois prochain.

Plusieurs associations professionnelles ont signé une lettre adressée au Premier ministre, au chancelier et au secrétaire aux affaires Alok Sharma.

Ils demandent l’assurance que le gouvernement «plaidera pour le secteur dans les discussions concernant la stratégie de réouverture, y compris la réouverture complète et immédiate du secteur de la coiffure et de la beauté, y compris les saunas et les hammams» le 3 décembre.

Les dernières mesures de verrouillage devraient être levées le 2 décembre. Mais, des inquiétudes demeurent que les cinq mois du nouveau programme de maintien de l’emploi pourraient indiquer un arrêt plus long.

La nouvelle lettre indique que l’industrie a travaillé sans relâche pour soutenir le développement de directives solides permettant aux entreprises de fonctionner de manière sécurisée par Covid. Les patrons ont beaucoup investi dans les EPI et ont modifié la disposition des sites pour faciliter la distanciation sociale.

«Nous sommes tous trop conscients du fait que la mise en disponibilité du personnel, bien que bienvenue, ne sauve pas une entreprise. Les engagements financiers tels que les factures, les loyers, les PAYE, les pensions, les assurances, les services publics, les prêts, etc. restent toujours présents.

Avec la fermeture obligatoire actuelle, les entreprises de notre secteur sont extrêmement inquiètes de savoir comment elles vont respecter ces engagements sans la capacité de générer des fonds, et très probablement sans réserve de sécurité d’excédent ou d’économies pour se replier la deuxième fois », indique la lettre.

Richard Lambert, directeur général de la National Hair & Beauty Federation, a déclaré: «Avec le montant d’argent que les salons et les barbiers ont dépensé pour prouver qu’ils sont ‘Covid secure’ et les obstacles qu’ils ont franchis dans les directives du gouvernement pour accueillir clients de retour – ces entreprises doivent avoir la possibilité de fonctionner et de se rétablir pour devenir les entreprises économiquement viables qu’elles étaient avant la pandémie.

La lettre a été signée par plusieurs associations professionnelles, dont la National Hair & Beauty Federation, la UK Spa Association, la British Association of Beauty Therapy & Cosmetology et d’autres.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré le 2 décembre que les restrictions nationales actuelles expireraient et que le gouvernement avait l’intention de revenir à un système à plusieurs niveaux sur une base locale et régionale.

Le porte-parole a ajouté: «Nous comprenons la pression que subissent les coiffeurs et les esthéticiennes. Ces restrictions ont été introduites parce que nous devons limiter les contacts sociaux pour contrôler le virus, protéger le NHS et sauver des vies. Nous avons mis en place un vaste ensemble de soutiens financiers comprenant des subventions d’une valeur allant jusqu’à 3000 £ par mois pour les locaux commerciaux dont la fermeture est requise en Angleterre, ainsi que le programme de congés prolongés pour aider les employeurs à payer leur personnel. ”