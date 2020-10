L

Les plus grands groupes d’affaires d’ondon ont lancé aujourd’hui un défi direct au secrétaire aux transports Grant Shapps, craignant que le gouvernement n’impose des hausses dommageables des tarifs et des frais de congestion pour combler le trou financier causé par Covid-19.

Dans une lettre vue par l’Evening Standard, les chefs d’entreprise expriment l’alarme que le gouvernement semble garder secret un rapport indépendant des comptables KPMG sur l’état des finances de Transport for London et ses causes.

Ils préviennent que «la confiance et la coopération» sont en jeu et insistent pour que le rapport soit publié dans son intégralité avant que des décisions importantes ne soient prises qui pourraient nuire à l’emploi et au commerce.

«L’une des principales contributions à ces conversations est le travail que le gouvernement a commandé à KPMG», ont déclaré les chefs d’entreprise. «Dans un souci de confiance et de coopération entre Londres et le pays que sert notre capitale, ce rapport devrait être publié immédiatement.»

en relation

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré à la Norme qu’il serait «inapproprié» de publier les détails du rapport pour le moment.

L’intervention des entreprises reflète les inquiétudes des groupes d’entreprises après une fuite d’une lettre de M. Shapps suggérant que le gouvernement s’appuie sur TfL pour augmenter les prix des billets et étendre massivement la zone de péage urbain pour lever plus de liquidités.

La lettre est signée par Jasmine Whitbread, directrice générale de London First, Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, et Rowena Howie, présidente de la politique londonienne de la Federation of Small Businesses.

Ils ont admis que certaines parties de l’étude de KPMG peuvent être commercialement sensibles et doivent être tenues à l’écart du public, mais ont déclaré qu’il n’y avait aucune excuse pour garder le maire de Londres et le commissaire aux transports Andy Byford dans le noir.

Il exigeait: «Les personnes directement impliquées dans les négociations sur l’avenir de TfL – y compris le maire de Londres et le commissaire aux transports – doivent recevoir des copies complètes et non expurgées.»

M. Khan sera ravi de l’intervention, ce qui pourrait renforcer son affirmation selon laquelle TfL mérite un renflouement plus important de la part des contribuables, car ses problèmes sont principalement causés par la pandémie. Les alliés du maire soupçonnent, mais ne peuvent pas prouver, que l’étude de KPMG contient des preuves pour contredire l’affirmation de Boris Johnson selon laquelle TfL était «en faillite» avant le verrouillage en raison des politiques de M. Khan.

(REUTERS)

La lettre indique clairement que le trio de chefs d’entreprise pense que TfL a été «brisée» par la pandémie et devrait être renflouée pour que la capitale continue de fonctionner.

Ils ont déclaré: «Comme vous le savez, la pandémie a brisé le modèle de financement de TfL et il est clair et urgent que le gouvernement fournisse un soutien financier supplémentaire à court terme.

«Les Londoniens et les entreprises de Londres ont besoin d’autant de certitude que possible alors que nous passons au niveau 2 et la confiance que TfL ne manquera pas d’argent peut – et devrait – être fournie par le gouvernement dès que possible.

«Ces dernières années, TfL a été fortement tributaire du tarif, une source de revenus qui devrait baisser de 70% cette année, la crise sanitaire persistante entraînant une baisse significative des trajets autour de Londres. La seule option dans cette crise est le financement du gouvernement central. Avant la pandémie, Londres et les Londoniens payaient pour leur système de transports publics et, bien sûr, contribuaient à un excédent fiscal net très substantiel au profit de l’ensemble du pays. Associer des conditions à long terme à ce financement d’urgence risque de prendre de grandes décisions sans planification, consultation ou atténuation des conséquences économiques imprévues. »

en relation

Cependant, un porte-parole du DfT a déclaré qu’il serait «inapproprié de divulguer plus de détails à ce stade».

Le porte-parole a déclaré: «Nous avons convenu de prolonger la période de soutien et de reconduire les fonds non dépensés de l’accord de financement extraordinaire de Transport for London, ce qui laisse plus de temps pour les négociations pour un nouveau règlement.

«Ces discussions garantiront à Londres un réseau sûr et fiable. Il serait inapproprié de divulguer plus de détails à ce stade. “

DfT a précédemment fourni à TfL 1,6 milliard de livres sterling de financement supplémentaire pour garantir que les services continuent de fonctionner pendant la pandémie.

Un porte-parole du maire a déclaré: «Les entreprises ont raison d’exiger la transparence du gouvernement. Il est clair que les ministres cherchent à imposer une série de conditions à tout nouveau financement Covid pour TfL et que le partage d’informations qui ont informé leurs demandes serait dans l’intérêt public. »