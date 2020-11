B

Les dirigeants des entreprises ont averti aujourd’hui que l’économie de Londres est au bord d’un «événement d’extinction de masse» après que Boris Johnson a ordonné un verrouillage d’un mois pendant la période précédant Noël.

Près de 100 000 entreprises à travers la capitale seront obligées de fermer à nouveau leurs portes aux clients jeudi, dans le cadre de la dernière tentative du gouvernement pour contrôler la deuxième vague de Covid.

Mais les chefs d’entreprise ont déclaré que le dernier train de mesures proposé par le chancelier Rishi Sunak – y compris une extension du programme de congé et des subventions pouvant atteindre 3000 £ pour les entreprises contraintes de fermer – représentait un «plâtre collant» inadéquat pour les entreprises déjà sur le point de faire faillite. après huit mois de restrictions.

Les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et du tourisme porteront une fois de plus le poids de la commande «rester à la maison» de quatre semaines.

Michael Kill, PDG de la Night Time Industries Association, a déclaré: «Nous envisageons un événement d’extinction de masse, cela va être cataclysmique. On voyait déjà une augmentation du nombre d’entreprises en baisse de jour en jour.

«Ce que j’entends massivement, c’est que l’aide du gouvernement est trop faible, trop tardive.»

Il y avait une colère particulière à l’idée que les ventes à emporter d’alcool ne soient pas autorisées pendant le verrouillage.

James Calder, PDG de la Society of Independent Brewers, a déclaré: «Comme si un deuxième verrouillage n’était pas assez désastreux pour les pubs et les brasseries, le gouvernement a introduit une restriction injustifiée interdisant la vente de bière à emporter, un service qui était la seule source de revenus pour de nombreuses entreprises pendant le lock-out d’été.

«C’est déroutant étant donné que les supermarchés seront vraisemblablement encore autorisés à vendre de la bière emballée.»

La British Beer and Pub Association a déclaré que jusqu’à 900 pubs à travers Londres – environ un quart – font face à une «dévastation permanente» sans un soutien beaucoup plus important du Trésor.

Les restaurateurs ont également averti qu’ils étaient confrontés à une bataille pour passer l’hiver sans que le rythme habituel des fêtes et des événements ne soit interrompu.

Jacob Kenedy, fondateur de Bocca di Lupo, a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit censé durer un mois. «Le personnel des restaurants qui a nourri le pays une fois de plus aura faim.»

Sam Harrison, propriétaire de Sam’s Riverside à Hammersmith, a déclaré: «C’est brutal. Ce sera le clou dans le cercueil de nombreux restaurants. Merci mon Dieu pour la permission mais que se passe-t-il de l’autre côté du verrouillage? Comment prévoyons-nous? »

Jeremy King, PDG du groupe de restaurants Corbin & King qui comprend des établissements tels que The Wolseley, a déclaré: «C’est le personnel qui me préoccupe particulièrement – pas seulement financièrement.

«J’aurais aimé pouvoir les rassurer que c’était pour une bonne raison plutôt que pour la simple raison que le gouvernement nous avait conduits si loin sur la mauvaise voie, avec une carte illisible, qu’ils n’avaient d’autre choix que d’aggraver leurs erreurs.»

Simon Thomas, PDG du casino Hippodrome, a déclaré: «Je devrais être ravi qu’il y ait enfin une action décisive. Tragiquement, c’est le mauvais type. Nous avons maintenant Madness 2.0.

«Juste avant Noël, le gouvernement est en train de tuer une opportunité de relèvement.»

Le groupe d’entreprises New West End Company a déclaré que le nombre de visiteurs dans le centre de Londres chuterait de près de 80% au cours de la période clé de huit semaines de négociation de Noël, qui commence officiellement aujourd’hui avec l’allumage des lumières d’Oxford Street.

Primark a averti aujourd’hui ses actionnaires que les fermetures forcées à travers l’Angleterre coûteraient 375 millions de livres sterling, ce qui fermerait environ 57% de son espace de vente total.

Les entreprises de l’aviation, des voyages et du tourisme sont également confrontées à un Noël sombre, avec une baisse du nombre de visiteurs de 90% ou plus.

Paul Charles, PDG du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré: «D’un seul coup, les voyages ont de nouveau été étouffés. De petits lambeaux de reprise en novembre seront maintenant mis sur la glace, encore une fois, alors que nous attendons de voir si le deuxième verrouillage produit le choc nécessaire pour bloquer la marche implacable de Covid.

Dans les données compilées pour le Standard, le conseiller immobilier Altus Group a calculé le nombre de sites qui seront impactés dans la capitale pendant la période cruciale qui précède la période de négociation de Noël.

On estime que 75 599 magasins de détail non essentiels devront fermer à Londres. Il y a également 949 salles de paris qui ne pourront pas accueillir les clients avant au moins décembre.

Plus de 1 500 établissements de soins personnels tels que les salons de coiffure, de beauté et d’ongles, les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de perçage corporel et cutané et les salons de bronzage doivent fermer, les locaux commerciaux étant concernés.

Cependant, 7 266 grandes surfaces, petits supermarchés, dépanneurs et autres détaillants alimentaires pourront rester ouverts, ainsi que 186 pharmacies, 1 221 banques et sociétés immobilières et 193 bureaux de poste.